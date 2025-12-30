Au revoir 2025, bientôt 2026 : La rétrospective en photos de Made In Perpignan

Après le bilan 2025 de Made In Perpignan en articles , voici la rétro’ photo de MIP. Les fêtes de fin d’année riment souvent avec bilan de l’année qui s’achève. Pour cette étape incontournable, presque tous les membres de l’équipe de Made In Perpignan ont sélectionné plusieurs images représentatives de l’année 2025. À la une, une image symbolisant la crise de la dermatose bovine. Cette maladie qui affecte les bovins a conduit a l’abattage de plus de 500 vaches dans les Pyrénées-Orientales. Un sujet que Made In Perpignan a suivi depuis le premier cas survenu au mois d’octobre.

Le choix de Philippe en images

Quand les métiers anciens survivent à la technologie… Cette photo présente l’une des dernières maréchales ferrantes, un métier devenu assez rare pour qu’ils ne soient plus qu’une poignée dans les Pyrénées-Orientales à l’exercer. Maud, artisane itinérante, sillonne le département depuis 25 ans. Une telle photo, on aimerait encore la voir dans les décennies à venir. Le savoir-faire, cette connexion à l’animal et à la nature, existe depuis plus de deux millénaires. En une poignée d’années seulement, il tend à s’étioler. Aucune école de maréchalerie dans les Pyrénées-Orientales pour donner goût, pour assurer la relève.

Dernier jour de vie pour ce troupeau de Prats-de-Mollo, contaminé par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Dans la brume du matin, les bovins sont nourris une dernière fois avant l’arrivée des services chargés de les abattre. Une série d’images au plus près de la problématique de cette maladie bovine, loin des questions de la pertinence ou non des solutions sanitaires. Au contraire, sans jugement, nous plongeons dans cette fracture entre deux mondes. L’univers de la décision administrative percute celui d’un élevage rural. Où l’incompréhension de l’éleveuse et des bêtes se mêlent, où l’animal n’est plus un chiffre ou un impondérable, mais une vache au milieu des bruits, des odeurs, de la boue.

En photo, le choix de Maïté

En septembre 2025, le mouvement « Bloquons tout » se structurait sur les boucles Telegram. Le 10 septembre, les manifestants étaient appelés à bloquer tout. Mais contrairement aux « Gilets jaunes », la mobilisation citoyenne n’a pas été suffisante pour perdurer dans le temps et avoir un réel impact sur la politique gouvernementale.

En mai 2025, sous les platanes du cœur de ville de Céret, nous partagions un café avec le journaliste Gérard Davet. L’acolyte de Fabrice Lhomme a fait de la sous-préfecture son point d’attache quand il s’agit de travailler sur ses enquêtes journalistiques. Une rencontre inspirante qui présageait un virage stratégique sur le travail de Made In Perpignan. Depuis cette rencontre, nous sommes en contact avec ce journaliste aguerri qui ne lésine pas sur les conseils à suivre.

Les photos choisies par Mona

« Je suppliais Dieu de me réveiller en fille chaque matin. » En 2025, Made In Perpignan a voulu mettre en avant les « identités LGBTQIA+ » dans une série de portraits. Fanny, sous un faux nom, y a fait le « récit de sa deuxième vie ». Comment elle s’est construite et a construit sa transidentité au fil des années. Un cheminement toujours en cours, traversé par la honte, l’amour de ses proches et les voyages qui résonnent comme une parenthèse d’acceptation.

Transmettre la mer, son histoire et la protection des espaces marins. Made In Perpignan est passé derrière la porte vitrée, dans les coulisses de l’aquarium Oniria, à Canet-en-Roussillon. Lieu de pédagogie animé par les enfants pendant les vacances scolaires. Lieu de recherche pour mieux comprendre ce qu’il y a à préserver dans la Méditerranée. Lieu de vie pour des pensionnaires dont le régime est savamment étudié.

Le choix de Sébastien en images

Gilles regarde au loin. Ses yeux ont atteint un monde lointain. Celui des rêves et des espoirs. Les siens ont été percutés par un accident grave qui l’a rendu handicapé. Comme beaucoup de personnes au parcours ainsi bouleversé, Gilles s’est retrouvé doublement touché : dans sa chair et dans sa dignité. En situation de handicap, ses ressources ont drastiquement diminué. Aujourd’hui Gilles vit en situation de précarité. En 2025, nous avons voulu montrer la réalité derrière ce mot de « précarité« . À l’heure où le débat public fustige allègrement ceux qui seraient des « assistés », des « profiteurs » et des « fainéants », Made In Perpignan a réalisé une série de portraits pour donner voix aux Visages de la précarité. Car la précarité n’est pas choisie, elle est subie. Les parcours de vie que nous racontons le montrent de manière implacable.

Chez Made In Perpignan nous nous donnons pour but de mettre les sujets en perspectives, y compris ceux qui clivent. Et s’il y a bien une thématique clivante dans les parages, c’est celle de la chasse. Voilà pourquoi nous avons participé à une battue : pour voir, comprendre et raconter. Quels sont les enjeux réels derrière la chasse ? Pourquoi les débats sont-ils aussi enflammés ? Qui sont réellement les chasseurs et comment cohabiter avec eux dans les massifs ? Répondre à ces questions permet de sortir d’une représentation binaire et d’entrer dans les nuances et la complexité. C’est le service que nous voulons proposer à nos lecteurs.