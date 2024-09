Visa pour l’image Perpignan : Le photographe gazaoui recevra son prix en visio

Le Syndicat national des journalistes et la CGT organisent une visio pour remettre symboliquement le Visa d’or de la ville de Perpignan au photographe Loay Ayyoub pour son reportage « La tragédie de Gaza ». Le rendez-vous est fixé le vendredi 6 septembre à 16h sur la Place Rigaud à Perpignan.

Pour rappel, lors de l’inauguration de la 36e édition de Visa pour l’image, le maire RN Louis Aliot déclarait qu’il refusait de décerner le prix au photographe gazaoui Loay Ayyoub, qu’un jury de professionnels indépendants a décidé de récompenser. Au-delà du refus du maire, ce sont les autorités françaises qui ont refusé d’autoriser la venue du photojournaliste. Malgré une pétition en ligne lancée par le principal syndicat de journalistes français, Loay Ayyoub n’a pu quitter l’Égypte, où il s’est réfugié après avoir quitté la bande de Gaza.

Pour le SNJ, « le travail de Loay Ayyoub et de ses collègues est d’autant plus crucial que ces derniers sont confrontés à une répression sans précédent. Comme viennent de le rappeler de nombreuses organisations de journalistes qui demandent des sanctions contre Israël à l’Union européenne, plus de 100 journalistes palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. »