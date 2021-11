Cult’Hebdo 10 Novembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Selon l’organisation du festival, « cette nouvelle édition sera l’occasion de fêter nos 15 ans et d’inaugurer un nouveau cycle de développement au château d’Aubiry. Plus d’espace pour le public et nos partenaires, plus de scènes pour amplifier encore la diversité musicale, plus de bars et de food trucks pour déguster les produits de notre Territoire.

Une grande roue et de nouvelles animations. Une promenade au cœur d’un parc arboré de dix hectares d’arbres centenaires. Et enfin un camping pour faciliter l’accueil de ceux qui souhaitent partager le festival au plus près. » Les billets sont d’ores et déjà disponibles : https://www.festival-lesdeferlantes.com.