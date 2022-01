Cult’Hebdo 12 janvier 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

S’appuyant sur la traduction d’Olivier Cadiot, Cyril Teste et son collectif MxM « composent ici une œuvre où se répondent fragments théâtraux et cinématographiques en un jeu de miroirs reflétant les états d’âme et les élans du corps. Dans un décor se situant entre atelier d’artiste et studio de cinéma, entre les murs d’une maison au bord d’un lac, se font et se défont les formes artistiques au gré d’une perspective entre champ et hors-champ. Images captées en direct et jeu théâtral se superposent, créant un aller-retour permanent des hommes, des femmes, et des sentiments, où tout est passion, tout est théâtre. »