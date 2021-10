Cult’Hebdo 13 octobre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Le festival de Musique Sacrée de perpignan et l’archipel se retrouvent vendredi 22 octobre à 20h30. Le chœur et l’orchestre du Concert Spirituel, dirigé par Hervé Niquet magnifient messes, sonates, offertoires, motets écrits par Mozart, Joseph et Michael Haynd. Les plus belles musiques d’église, mises en son et en scène dans un théâtre d’ombre et de lumière. Programme de la soirée et réservation sur ce lien. Photo © Le Concert Spirituel.