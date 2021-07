Cult’hebdo 14 juillet | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

♦ Le film “Teddy” en sélection officielle au Festival de Cannes

Teddy, deuxième long-métrage de Zoran et Ludovic Boukherma a été tourné du 3 juin au 12 juillet 2019 intégralement dans les Pyrénées Orientales (Céret, Le Boulou, Amélie Les bains, Vives, Reynes, Saint-Jean Pla de Corts). Il est sorti en salles le mercredi 30 juin (distributeur The Jokers). Ce film est produit par Baxter Films, en coproduction avec Les Films Velvet et avec la participation de Canal+, la Région Occitanie en partenariat avec le CNC.

Synopsis : “Dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales”.

À propos des loups, en France, le sujet donne lieu à des oppositions très dures. C’est un élément qui comptait pour vous ?

Zoran Boukherma ; “On voulait inscrire le film dans un contexte très réaliste. En France, on sait que la question du loup fait débat dans les montagnes entre les éleveurs et ceux qui veulent protéger l’environnement. Pour certains, c’est la bête à abattre, pour les autres, c’est l’animal à réintroduire. Cela correspond aussi à un parallèle entre Teddy et le loup. Le loup est détesté par les villageois, Teddy est détesté par les villageois, et Teddy devient un loup qui s’en prend aux villageois. On voulait que le film reste un conte pour enfants, avec la figure du loup, mais qui s’inscrit aussi dans le réel”.

♦ Festival sous les étoiles de Força Réal

C’est le 30 juillet que le violoniste Martin Brunschwig et la violoncelliste Christine Mourlevat-Brunschwig se produiront sur le site de Força Real. Les deux passionnés de musique de chambre forment le duo Sisley. “La sonorité unique et chantante du violon, la voix profonde et expressive du violoncelle offrent un échange subtil où les timbres se complètent harmonieusement, et font de ce mariage une rencontre idéale”.

Força réal est un belvédère de 507m de hauteur qui offre un panorama exceptionnel à 360° sur l’ensemble du Département. Entre la vallée de la Têt et celle de l’Agly, ce promontoire abrite un ermitage du XVIIe siècle, ancien château devenu chapelle.

Ce nouveau festival s’affiche comme “un moment unique, associant le patrimoine, la musique classique et un cadre extraordinaire. Seulement 70 places sont disponibles dans le respect de la réglementation du covid”. Les bénéfices de la soirée iront à l’école de musique de Millas.

Cout du billet 10,99€ en vente sur le site Billeto.fr

♦ « Mon jardin musical » voyage jusqu’en Chine

Cet ouvrage pédagogique destiné à l’éveil musical des enfants et réalisé par 2 professeurs du Conservatoire Montserrat Caballé écrit en 2004 a déjà été vendu à 30.000 exemplaires en France. Il a désormais franchi la muraille de Chine et est traduit depuis peu en chinois. L’ouvrage de Marie-Hélène Siciliano et Joëlle Zarco Ivanes se présente sous la forme de 13 séquences de deux pages de jeux musicaux, accompagné d’un CD. “Chacune d’entre elle sollicite et allie l’écoute et la reconnaissance, l’imaginaire et la créativité de l’enfant, la rythmique et le mouvement du corps, le chant et la mémorisation ainsi que les jeux musicaux et le passage au crayon. Associées à un travail dans l’espace mené conjointement, les petites chansons abordées dans les différentes séquences visent à faire entrer l’enfant dans un univers de sons, de rythmes et de danses de manière très plaisante et ludique”.

♦ Au programme du Parc naturel la Narbonnaise

À Gruissan, mardi 20 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 : “Des petites bêtes dans tous les coins !” . En été la garrigue grouille d’insectes en tout genre. Pour observer et identifier toutes ces petites bêtes partez en balade en compagnie d’une entomologiste passionnée. Rendez-vous sur le parking du domaine de l’évêque – GPS 43.08983938266011, 3.0531237610082593. À partir de 6 ans. Réservation obligatoire : Stéphanie Dubois, Insectes et Nature 06 81 44 84 70. Matériel d’observation fourni

♦ “Leçons de ténèbres” concert à la cathédrale de Perpignan

Le samedi 17 juillet à 21h30, dans le cadre du festival France Occitanie Montpellier. Sous la direction de Vincent Dumestre, le chœur et l’orchestre du Poème Harmonique feront résonner à la lueur des bougies dans la cathédrale, les musiques nocturnes de Marc Antoine Charpentier dédiées à la Semaine sainte.

Perpignan est la première étape de 7 nuits dédiées aux Leçons de Ténèbres françaises dans les plus belles églises et abbayes de l’Occitanie, imaginées par Vincent Dumestre et produites par le Festival Radio France Occitanie Montpellier. Une soirée d’été à partager tout en douceur après de longs mois de confinement. Selon Vincent Dumestre déclare ; « Clair-obscur… sept églises occitanes, sept concerts et sept compositeurs pour réveiller un rituel dans une ambiance mystique… porter les versets de lumière, depuis le crépuscule des siècles ».

♦ Programme estival de la forteresse de Salses

Visite et atelier créatif famille : En juillet et août : tous les vendredis et dimanches à 15h 00. Autour de l’exposition “il était une forêt”, les équipes de la forteresse de Salses proposent aux familles une visite suivie d’un atelier créatif : « création d’ombres chinoises ». Durée 2h00, à partir de 6 ans. Tarifs enfants : 6€ / 1 adulte accompagnant 11€. Sur réservation via l’E-billetterie / ou sur site les jours indiqués.

Autour de la place d’armes. Exposition : « il était une forêt » jusqu’au 10 octobre 2021. “Dans les salles voûtées de la forteresse, un parcours chorégraphié et fantasmagorique immerge le visiteur dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures légendaires”.Tarif droit d’entrée du monument.

“Enquête à la forteresse” : Un nouveau livret jeu pour toute la famille, pour découvrir le coupable, l’arme et le lieu du crime. Gratuit, sans réservation, à partir de 6 ans / Disponible à l’accueil.

Nouvelle application mobile : « Pièges à la forteresse ». Basée sur l’histoire et le patrimoine, apprendre en s’amusant. Jeu d’enquête historique géolocalisé / Par la société ATLANTIDE. La mission est accessible gratuitement, depuis l’application Atlantide.

Dans le corps de logis : “Exposition “Salses en BD » et son Application de visite à télécharger gratuitement sur son téléphone (accès borne WIFI en salle d’accueil)

La salle d’exposition : Histoire du monument et sa table numérique interactive. Présentation des chauves-souris, colonies filmées en direct via une caméra infrarouge.

Renseignements sur le site de la Forteresse de Salses.

