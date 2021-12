Cult’Hebdo 15 décembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

L’Université de Perpignan Via Domitia sort ce 15 décembre un ouvrage consacré aux instruments de recherche et aux collections remarquables et insoupçonnées qu’elle détient : « Les objets du savoir – À la rencontre du Patrimoine de l’Université de Perpignan » ; chez Balzac Éditeur .

« Trop d’objets ont déjà été perdus faute d’intérêt, de place ou de moyens pour les conserver, et avec eux autant de savoir-faire que de faire-savoir ». Cet ouvrage, c’est une prise de conscience, une manière de mettre en lumière le patrimoine scientifique et culturel de l’Université de Perpignan et d’ouvrir la science à la société.

Les auteurs : Matthieu Martel est professeur d’informatique à l’Université de Perpignan et œuvra à la valorisation de la recherche et du patrimoine scientifique de 2012 à 2020. Virginie Soulier est maître de conférences à l’Université de Perpignan. Lauriane Albertini est doublement diplômée du master recherche et professionnel du département d’histoire de l’art et d’archéologie de l’Université de Perpignan.