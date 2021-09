Cult’Hebdo 15 septembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Le festival FID&BD Kesako ? “Le plus grand magasin de disques et BD du monde, le temps du dernier week-end de septembre avec 80 stands d’exposants nationaux et internationaux, dans un lieu unique et hors du commun : l’église des Dominicains de Perpignan”. Plus grande foire Euro-Méditerranéenne du disque, cet événement est aussi un espace convivial de rencontres, d’échanges autour des métiers du disque, de la musique, de la BD, du livre, de la photographie et de la contre-culture.

Pour s’échauffer…

Le 23 septembre au Castell Embruixat (7 av. Jeanne d’Arc – Saint-Hippolyte). Interview de Jean-Pierre Dionnet par Jean Casagran, diffusée en direct sur le Facebook du festival ; puis soirée d’ouverture avec DJ set et concert spécial Hendrix avec Mandrake.

Le 24 septembre rue de la cloche d’or à Perpignan. Dédicaces chez Dédé en bulles à 16h ; avec Charles Berberian, Antonio Lapone, Jean-Claude Denis, Riff Reb’s et Steve Golliot-Villers. Puis concert du groupe The Llamps (Rock Garage, Perpignan) chez Cougouyou Music à 18h.

Samedi et dimanche 25-26 Septembre 2021. Église des Dominicains à Perpignan. Plus d’infos : https://festival-du-disque-bd.com