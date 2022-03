Cult’Hebdo 16 mars 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

« La pièce de David Hare met en scène deux générations se retrouvant dans une tension extrême entre la victoire de l’argent et celle de l’humain, de la justice sociale. (…) Alors que la nuit s’assombrit, les frontières entre passé et présent s’estompent. Deux anciens amants s’affrontent sur ce qui les a unis et ce qui les sépare. Une réflexion sur le sens de la vie et de l’engagement menée en compagnie de trois excellents comédiens. »

Skylight, David Hare – Claudia Stavisky ; les 26 mars (20h30) et 27 mars (18h) au théâtre de l’Archipel – Perpignan. Sur le texte du dramaturge anglais David Hare, Claudia Stavisky, metteuse en scène de La vie de Galilée donnée en 2020 à l’Archipel, revient à l’écriture contemporaine et à des destins plus communs avec Skylight, une pièce où se manifeste la relation profonde, tendue, qui unit l’intime et le politique.

Une heure avec David Hare ; le 24 mars (19h30) à l’Institut Jean Vigo. Conversation illustrée, animée par Jocelyn Dupont et Kees Bakker

« Dramaturge, scénariste, réalisateur… l’illustre Sir David Hare nous fait le plaisir de partager un moment de discussion autour de son travail pour le cinéma et la télévision. Son œuvre, aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma, se caractérise par un fort engagement avec notre société contemporaine et son histoire : il ausculte son fonctionnement et ses institutions avec un regard critique et humaniste. Suite à la projection de The Hours (22 mars 19h30 à l’Institut) et à partir de quelques extraits de sa filmographie (Wetherby, Fatale, The Hours, The Reader, Page Eight, Collateral…), nous proposons une conversation libre et illustrée pour plonger dans son travail et ses “secrets” de scénariste… »