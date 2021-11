Cult’Hebdo 17 Novembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Massilia Sound System + Papito Collective + Select Aïoli dj set. Le 26 novembre (21h) Elmediator à Perpignan.

Massilia sort un neuvième album : Sale Caractère ! Et avec lui on retrouve les textes tout sourire et poil à gratter de Papet J, Moussu T et Gari Grèu. « Pour les conos, les pébrons et les cagants, c’est le drame », annoncent-ils dès le premier titre, A cavalòt. Oui, combatifs et souriants, engagés et déconneurs, c’est bien eux. On n’a pas souvent l’occasion de croiser des groupes comme Massilia Sound System, qui savent autant parler à l’intelligence que parler au cœur, convoquer l’imaginaire qui unit et le réel qui soude.