Cult’hebdo 18 août | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

♦ Festival Off Perpignan 2021 : 89 expositions sur 2 semaines

Depuis vingt-sept ans, aux mêmes dates que le festival international Visa pour l’Image, le Festival Off Perpignan partage les travaux de passionnés de la photographie : clichés sur le vif, travaux libres ou artistiques, témoignages sur la vie à l’autre bout du monde. Photo de Une © Idhir Baha / Exposition “Va, Vis et Redeviens”.

Cette année, du samedi 28 août au samedi 11 septembre 2021, le festival Off Perpignan présente 89 expositions dans des commerces du cœur de ville : librairies, salons de coiffure, magasins de prêt-à-porter, bars, brasseries, restaurants, hôtels, banques… Organisatrice de l’évènement, la CCI, un temps Maison du Off, sera habillée aux couleurs du festival ; et son parvis accueillera des écrans géants pour des projections nocturnes de toutes les expositions.

Pour l’édition 2021, le festival a l’honneur d’accueillir un parrain d’honneur prestigieux, Hippolyte Girardot, acteur, scénariste, réalisateur. Il sera présent à Perpignan toute la première semaine du Off. À ses côtés, en qualité d’invité honneur, Philippe Rochot, grand journaliste reporter.

♦ Louis XIV en 3D au musée d’art Hyacinthe Rigaud

Louis XIV en 3D peint par Hyacinthe Rigaud : cette création de Pascal Raimbault pour le musée d’art Hyacinthe Rigaud se trouve sur le parcours de l’exposition “Portraits en majesté” jusqu’au 7 novembre. Le musée Rigaud ouvre de nouveaux champs d’exploration avec une expérience digitale inédite. Grâce à la réalité virtuelle, le visiteur est plongé dans une troisième dimension du portrait de Louis XIV peint par Hyacinthe Rigaud ; remonter le temps, observer et devenir acteur de la séance de pose du monarque devant l’artiste. Cette immersion totale, grâce à des casques sans fil nouvelle génération, permet d’approcher le Roi Soleil au plus près, dans les moindres détails du décor, des textiles, des régalias, de sa personne et du pouvoir. Superviseur modeling 3D, Pascal Raimbault a contribué à des films qui ont marqué l’histoire du cinéma, tels Avatar, King Kong, la trilogie Hobbit. Il nous propose ici, non pas une reproduction de l’œuvre de Rigaud, mais une réelle reconstitution modélisée, pixel par pixel, pour atteindre le plus haut niveau de véracité dans chacun de ses détails.

© MAH Rigaud P-Marchesan

♦ Les Historiades 2021 à la forteresse de Salses

Les samedi 04 et dimanche 05 septembre prochain, la forteresse de Salses organise son traditionnel week-end des Historiades. “Au sein de ce site exceptionnel, petits et grands pourront revivre l’histoire du XIIIe au XVIIe siècle tout au long d’un week-end, grâce aux animations, aux reconstitutions historiques, aux spectacles ainsi qu’aux ateliers interactifs autour de la vie et de l’artisanat au Moyen Âge.”

Parmi les nouveautés à découvrir pour l’édition 2021 : les spectacles de jonglage, d’acrobatie avec “la Compagnie du Lion de Flandre” ; les ateliers sur l’histoire de l’architecture médiévale avec Bérangier le bâtisseur ; le travail du fer, autour d’une échoppe, d’un billot et de son enclume avec la forge de l’Osencame ; et la démonstration et l’explication sur le travail du bois avec D. Olivé, le tourneur sur bois.

À caractère familial, les activités proposées par les Historiades mêlent savamment ludique et pédagogique. De la découverte des rapaces des fauconniers, aux techniques de combat dans des scènes chorégraphiées (mais aussi des catapultes à bonbons !) ; sans oublier les contes et légendes ou autres ateliers pour enfants. Toutes les informations sur les Historiades sur ce lien.

♦ Découvrir l’Art Déco à Perpignan

Au programme cette fin de semaine : Exposition-vente “Peintres en Roussillon à l’Entre-deux guerres” et “vidéo panorama : la Font del Gat de Perpignan”. Au Dali Hôtel 18 boulevard Jean Bourrat à Perpignan, du vendredi 19 au dimanche 29 août 2021.

Vendredi 20 août, au Dali Hôtel :

• 15h Conférence “De la Font del Gat au Dali Hôtel” par Sylvain Chevauché, historien paléographe.

• 16h30 Inauguration des expositions : “Peintres en Roussillon à l’Entre-deux guerres”, “Vidéo Panorama la Font del Gat de Perpignan”.

• 18h à 20h Bal : Place Molière “Sardanes et bal populaire 1920”, Cobla Mil.lenaria (gratuit).

Samedi 21 août, rendez-vous devant le monument aux morts :

• 10h30 Visite guidée gratuite : “Architecture Art Déco du quartier des Platanes” par Philippe Latger, spécialiste Art Déco.

illustration Chambre de Commerce Perpignan

♦ Roman : Réfractaire ! de Jean-Paul Collard

Jean-Paul Collard retrouve deux cahiers appartenant à son père André Collard, instituteur. En les ouvrant, cet habitant de Villelongue-de-la-Salangue se replonge dans une partie importante bien que méconnue de la vie de son père : la Seconde Guerre mondiale. Le confinement a permis à Jean-Paul Collard de se lancer dans l’écriture et de publier son premier ouvrage, Réfractaire ! aux Éditions Vérone. “À travers ce roman, l’auteur reconstitue et donne vie à cette période trouble de l’Histoire, que son père racontait peu. Nous découvrons et suivons cet homme, forcé à travailler en Allemagne en 1943. D’escapades en escapades, il part en quête de sa propre Libération.

Ce récit est une histoire vraie. C’est l’histoire émouvante et puissante d’un homme qui n’abandonne jamais.”

Le 3 septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne est déclarée. En 1943, les Allemands perdent la bataille de Stalingrad. Afin de regonfler son armée et de compenser le manque d'ouvriers et de soldats, Hitler créé le Service du Travail Obligatoire (STO). Les Français nés entre 1920 et 1922 doivent partir travailler en Allemagne. André Collard, alors instituteur, fait partie des hommes contraints à quitter leur vie et à rejoindre l'Allemagne. Il est affecté au nord, à Emden, mais cette vie l'ennuie et l'effraie. Il décide alors de s'enfuir. Afin de rester en vie, il devra rester caché. Jusqu'à la Libération.

♦ Exposition hommage au sculpteur Pierre Moreels au cellier Dom Brial

Pour la troisième exposition de l’été, l’association Références en collaboration avec la municipalité de Baixas rendra hommage au sculpteur Pierre Moreels décédé en 2018. Du 19 août au 19 septembre 2021, se tiendra une exposition où se côtoieront au Cellier Dom Brial une vingtaine d’œuvres représentatives des 30 ans de travail du sculpteur créées dans son atelier de Baixas. Et pour conclure cet hommage, le dimanche 19 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, sera organisée une journée autour de l’homme, du sculpteur et de l’œuvre de Pierre Moreels. Vernissage : vendredi 20 août 2021 à 18h30, cellier Dom Brial. “Témoin privilégié de la seconde moitié du XXe siècle, Pierre Moreels est originaire des bords de la mer du Nord dont il gardera toute sa vie la passion de la mer et des grands voiliers. Lorsqu’en 1999 Moreels s’installe en Roussillon, c’est d’abord au port de Canet qu’il amarre son bateau ; puis il rejoint Baixas.” C’est dans son vaste atelier catalan que vont naître la plupart de ses œuvres monumentales en marbre que l’on retrouvera à travers le monde ; de l’Allemagne au Canada, d’Israël aux Pyrénées-Orientales. Parmi elles, “Les oiseaux du vent” au rond-point de Calce et Baixas, le “Monuments aux morts” et le “Mémorial à la Résistance et à la Déportation” à Cabestany.

Monument aux Morts de Cabestany sculpté par Pierre Moreels © Fabricio Cardenas

♦ Appel aux artistes et écrivains des Pyrénées-Orientales

La Région Occitanie vous rappelle qu’il vous reste que quelques jours pour vous inscrire à la “Journée des Ateliers d’Artistes d’Occitanie” 2021. “Dans le but de renforcer la visibilité des artistes du territoire et de soutenir la création contemporaine, pour sa 4°édition, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée lance cette journée de rencontre entre public et artistes, le dimanche 10 octobre 2021.” En tant qu’artiste professionnel, vous bénéficierez d’une page sur le site internet de la Région Occitanie, qui présentera votre parcours, votre démarche artistique, vos œuvres et votre atelier. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 août 2021.Plus d’infos et inscriptions sur www.laregion.fr/JAA. Retrouvez la liste des artistes qui ouvrent déjà leurs portes le 10 octobre prochain.

♦ Voyage historique à travers le massif des Pyrénées

Dans ce troisième et dernier épisode de l’exposition virtuelle “L’évolution des Pyrénées-Orientales au siècle dernier”, le service éducatif des monuments historiques du Département vous propose un petit voyage en texte et en images vers nos massifs pyrénéens : https://fr.calameo.com/read/00535345831627d4c3169. “N’hésitez pas à vous éloigner des grands axes pour découvrir notre montagne, ses monuments et les espaces naturels uniques dont elle regorge.”

