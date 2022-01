Cult’Hebdo 19 janvier 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Cul et Chemise par la Cie Machine Théâtre ; théâtre de l’Archipel (Le Carré) du 25 au 27 janvier.

L’Archipel continue d’accompagner le collectif montpelliérain Machine Théâtre et coproduit sa nouvelle création. Après Crime et Châtiment de Dostoïevski donné en 2018, Nicolas Oton s’inspire du texte de Jean-Marie Piemme, Cul et chemise. Une pièce où deux comédiens has been racontent avec humour et poésie leur amour du théâtre, refusant de baisser la garde face au temps qui passe.