Cult’Hebdo 1er décembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Concert SMAC (Scènes Musiques Actuelles Cérétanes) avec Shake et Maxxximus ; le 10 décembre (20h30) à la salle de l’Union à Céret.

Shake : Créer un Shake en reprenant des classiques et des tubes du funk depuis sa création jusqu’à nos jours tout en y ajoutant notre touche personnelle et en faisant des incursions dans des styles dansants ayant bercé notre vie. Un mélange de musiques très colorées et très pimentées.

Maxime Bolasell, chanteur, guitariste, compositeur, synthétise avec Maxximus toutes les aspirations musicales blues acoustique, soul, P-Funk. On entend un peu de tout ça dans son dernier album « Bajan Roots & Funky Boots ». On passe d’une ambiance feutrée avec contrebasse et balais à une atmosphère seventies aux riffs wah-wah jusqu’à un hip-hop jazzy, le tout joué dans un esprit « organic groove ».