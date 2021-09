Cult’Hebdo 1er septembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Le comédien François-Xavier Demaison en guise de parrain, Pelliculive s’est lancé dans cette idée folle d’allier les passions liées à l’ouïe, au goût, et à la vue. Un combo difficile, un challenge de taille, et qui a attiré foule : les trois soirs étaient tous presque complets en cette dernière semaine estivale. C’est pourquoi on ne reprochera pas à Pelliculive ses petites mésaventures organisationnelles – propres à toute première édition (ce ne serait pas marrant sinon) – et ses longues files d’attente aux stands.

Et que le festival débute ! La première édition de Pelliculive – festival hybride gastro-musico-cinématographique – s’est tenue les 26, 27 et 28 août dernier au Parc Palauda de Thuir.

Made in Perpignan s’est rendu à la toute première soirée du jeudi 26 août. Au programme :

– Projection de courts métrages des plus originaux et conférence du compositeur de films Éric Serra ; le tout sur des transats posés sur le magnifique gazon du parc (parfait pour finir une chaude journée).

– Le show des (top) chefs Juan Arbelaez, Julien Duboue et Denny Imbroisi, qui ont concocté, en live, en humour, et aidés de spectateurs motivés, une recette de tomate-burrata-melon-vinaigrette aux fruits rouges : hmmmmm !

– Les concerts de Jeremy Frérot, Prieur de la Marne et Élodie Frégé ; et pour finir en (très) grande beauté, un Woodkid qui prend aux tripes et DJ Set enflammé de Eyox.

See you next year Pelliculive !