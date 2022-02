Cult’Hebdo 2 février 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Le geste dansé et le jeu d’équilibre du cirque s’entremêlent parfois si intimement que les corps se métamorphosent. Dans un monde organique incontrôlable, cinq êtres luttent pour s’adapter. Sur la piste tellurique cinq danseurs circassiens sculptent merveilleusement l’espace. Fanny Soriano aime les sujets organiques. Le corps et l’arbre dans le solo Hêtre, les insectes avec le duo Phasmes et afin d’achever la trilogie, Fractales pour cinq artistes.

Les racines sont au ciel et la terre est bouleversée. Dans ce chaos, l’Humanité affronte la nature implacable, y puise encore et toujours des raisons d’espérer et de rêver. Les cinq artistes sont danseurs, acrobates, voltigeurs. Un pas de deux devient un « mains à mains », les équilibristes chorégraphient un mouvement d’ensemble. Les corps retrouvent leur nature végétale, la souplesse de la liane, la beauté des formes infinies. La musique de Grégory Cosenza comme le rythme originel, la respiration du monde, envoûte l’ambiance métaphysique et poétique de ces Fractales.