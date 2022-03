Cult’Hebdo 2 mars 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Concert Lujipeka ; le 11 mars (21h) . « Avoir déjà un double disque de platine accroché à son mur, une tournée de Zénith dans les pattes et des millions de vues de ses clips alors que son premier album solo n’est pas encore sorti, constitue une performance peu courante, mais dont peut se prévaloir Lujipeka. Avec son look qui lui donne des airs d’un héros d’un film de Larry Clark, une de ses références cinématographiques, le jeune artiste de 26 ans, repart à zéro avec Montagnes Russes, son premier opus en solitaire sorti en novembre 2021. »

Concert Moonlight Benjamin + Laye Kouyaté ; le 10 mars (21h) (entrée libre). La punky voodoo queen Moonlight Benjamin est de retour avec un nouvel album, près de 2 ans après la sortie remarquée du précédent opus Siltane. Descendant d’une des plus anciennes lignées de griots, Laye Kouyate compose et chante en wolof – sa langue maternelle – des chansons à la croisée des sonorités traditionnelles du Sénégal et de la musique occidentale contemporaine.

Concert Feu! Chatterton ; le 13 mars (18h).

Après deux disques d’or et deux nominations aux Victoires de la musique, Feu! Chatterton est de retour avec son nouvel album : Palais d’argile, pamphlet adressé à la start-up nation obsédée par le progrès et ode lumineuse à la Nature et à la transcendance.

« En 2014, Feu! Chatterton sortait le rock hexagonal de sa torpeur avec La Malinche et Côte Concorde, deux titres, aujourd’hui cultes, en forme de manifeste pour une nouvelle chanson française. C’est sur scène que le Feu! va parfaire sa réputation, électrisant les foules des festivals les plus prestigieux (Francofolies, Rock en Seine, Solidays…) et les salles de concert aux quatre coins de la France, remplissant au passage l’Olympia et le Zénith de Paris. En 2018, le quintet livrait la suite tant attendue de son premier album Ici le jour (a tout enseveli) : plus intimiste, plus long en bouche, L’Oiseleur (et les inoubliables Souvenir et L’ivresse) prouvait que le groupe était là pour durer. »