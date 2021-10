Cult’Hebdo 20 octobre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Claudio Capéo, samedi 30 octobre (20h30) ; salle Le Grenat de l’Archipel. Réserver votre place.

L’accordéoniste chanteur Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française ; embarquant le public avec ses mélodies enlevées et son énergie urbaine. Une trajectoire incroyable pour ce jeune menuisier décorateur dont le talent fut révélé par The Voice. Son premier album, Penso a te, fut numéro 1 des ventes pendant cinq semaines consécutives. Ses chansons parlent de partage, d’amour, de se retrousser les manches et de vivre à fond. Enracinée au sud, joyeuse et communicative, sa chanson « française », un peu pop, se nourrit aussi de sonorités gitanes, africaines ou arabisantes.