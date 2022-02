Cult’Hebdo 23 février 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Exposition « Mantrika Frequencies : le son de nos âmes » jusqu’au 31 Mars 2022 (14h à 17h15) ; accès gratuit, 32 Rue Jean Payra – Perpignan . Will Yu, Maria Kleis, Pino Scarfò, Gen Heller et Didier Claes… Ils sont 5 artistes internationaux à participer, avec des œuvres d’art originales, à une exposition collective inédite dans la The Most Famous Gallery à Perpignan.

L’espace d’exposition éclectique créé par le directeur et curateur Marco Scarfò est un lieu d’expression artistique fait régulièrement l’objet d’articles publiés dans des magazines à l’international. Marco Scarfò dirige et gère actuellement The Most Famous Gallery et sa déclinaison « Studio » à Perpignan et crée des espaces d’exposition dans le monde entier sous le nom de « Scarfò Galleries ».