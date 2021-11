Cult’Hebdo 24 Novembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

I.Glu par le collectif a.a.O ; du 5 au 7 décembre au carré du Théâtre de l’Archipel. Dès 2 ans.

Un jardin chatoyant, une végétation grouillante, un épouvantail, un hérisson, un danseur jardinier et voilà tout un monde de douceur, de formes et de matières, de sons et de couleurs où circulent les émotions sensorielles. I.Glu est un spectacle de danse et d’arts visuels où le mouvement et l’image font sens et appellent à l’imaginaire.