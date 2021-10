Cult’Hebdo 27 octobre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

La compagnie de Gérone revient présenter trois chorégraphies de sa tétralogie autour de la musique de Jean-Sébastien Bach. On y retrouve deux pièces déjà présentées sur la scène perpignanaise et Highlands, la création qui clôt ce Bach Project. Maria Muñoz et Pep Ramis y déploient leur chorégraphie acérée pour une aventure sensorielle et spatiale née des expériences et des complicités des deux artistes. « L’écriture maîtrisée, portée par un fort caractère, fait de chaque pièce un moment suspendu qui ne cesse de solliciter l’attention et les émotions. »

On Golberg Variations, le 3 novembre (20h30) au Carré de l’Archipel.

Les variations Goldberg sont un monument du clavier dont les subtiles « variations » nous ont été révélées par Glenn Gould. Cette pièce pour sept danseurs s’articule autour de la musique de Bach revisitée par le compositeur Dan Tepfer, mais aussi de silences et de textes poétiques.