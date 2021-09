Cult’Hebdo 29 septembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Carnet rose musical pour ouvrir ce Cult’Hebdo avec la sortie du premier album de The Llamps . Les membres du groupe se sont rencontrés dans les environs de Perpignan il y a quelques années. « Mus par le Velvet Underground, Ennio Morricone, Noir Désir et L’Agram, ces quatre musiciens ont créé une alliance entre héritage et modernité, pop et hip-hop, country et psychédélisme, le tout en catalan, français et anglais. »

Il s’agit d’une version résolument moderne du rock garage des années 60. « À la fois psychédélique et acide, il introduit l’auditeur dans un univers sombre et poétique de guitares fuzz, de claviers torturés, de trompettes éclatantes et de pianos en lambeaux ; tandis qu’une voix féminine envoûtante chante en anglais, français ou catalan. Fruit de l’imagination commune des quatre membres du groupe et de leur environnement d’amis musiciens et artistes (dont Pascal Comelade est le fil rouge), The Llamps résonne comme un témoignage de notre époque, à la fois fragile et plein de splendeur. »

À signaler que cet album a été produit par une autre figure locale : Markus. Tantôt disquaire et propriétaire de Cougouyou Music, tantôt responsable du label Staubgold qui signe cet album disponible 15 rue de la Cloche d’Or et bien sûr en ligne.