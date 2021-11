Cult’Hebdo 3 Novembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Pogo Car Crash Control + Dangerous Deeds ; le 10 novembre (21h) ElMediator.

Après un 1er album sorti en 2018, une tournée à feu et à sang de 165 dates dont un passage au Hellfest et dans les plus grands festivals, le groupe le plus grunge du metal français (ou grunge-core) Pogo Car Crash Control est de retour ! Toujours plus doux et sensible, P3C nous présente un nouveau live aussi grunge, groth et hardcore que leur nouvel album ! Un nouveau souffle glaçant au métal hexagonal.