Cult’Hebdo 6 octobre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

AaRON se réinvente dans une formule radicale où le duo Simon Buret-Olivier Coursier est accompagné d’un seul batteur et d’une scénographie inédite signée du prodigieux Victorien Cayzeele (Étienne Daho, Vitalic…).

Piochant dans ses 4 albums, AaRON jouera pour le plus grand plaisir de ses fans certains classiques comme U-Turn (Lili) ; ainsi que plusieurs extraits chantés en langue française de son dernier né, Anatomy of Light. « Plus complices et charismatiques que jamais, Simon et Olivier s’apprêtent à offrir un spectacle où énergie, poésie et émotions se mêlent pour émerveiller le public. »