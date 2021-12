Cult’Hebdo 8 décembre | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Après l’exploration des années 90 garage et mods, la compilation Back from the Canigó est de retour pour un deuxième volume ; une deuxième décennie de rockeurs perpignanais et de punks des villages voisins. Car les groupes comme Les Gardiens du Canigou, The Ugly Things, The Likyds, The Toxic Farmers, The Vox Men, The Feedback, entendus sur la première compilation, ont donné naissance à de nombreuses nouvelles formations.

« Cette fois, la scène a ses propres labels – Nasty Products et Profet Record sont deux d’entre eux. Il n’a jamais été aussi facile d’enregistrer de la musique et de la mettre sur vinyle. Il y a des salles de concert dans toute la ville. Le début de l’internet rend également la vie plus facile ; même quand on se trouve dans une ville du sud de la France, près de la frontière espagnole et de la Méditerranée. Myspace se développe rapidement et les groupes locaux prennent contact avec l’autre côté de l’Atlantique.