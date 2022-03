Cult’Hebdo 9 mars 2022 | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

Pour cette 14ème édition du 27 avril au 1er mai, le Limoux Brass Festival propose à nouveau une programmation d’envergure internationale. Honneur à la trompette avec en marraine 2022 , une jeune et magnifique représentante de cet instrument, Lucienne Renaudin Vary . Soliste virtuose, Victoire «révélation soliste instrumental» de la musique classique en 2016, Lucienne se produira avec la plupart des formations et notamment en duo sur un programme intitulé «Piazolla Stories». Elle participera à un atelier pédagogique invitant les élèves de la région à la rencontrer, perpétuant ainsi les valeurs de partage et de transmission chères au festival et qui font sa belle réputation et son prestige.

Le très remarqué projet du trompettiste Jérôme Etcheberry intitulé Satchmocracy « A Tribute To Louis Armstrong » et la nouvelle star des Balkans Dzambo Agusevi et son orchestre viennent compléter une belle célébration à cet instrument. Honneur également à la musique de cuivre française grâce aux fleurons de la spécialité pour ne citer que Local Brass Quintet et Opus 333.

Nouveauté 2022 : les caves à cuivres cèdent la place à deux nuits des fanfares, vendredi 29 et samedi 30 avril afin d’inviter un public toujours plus large et mettre à l’honneur l’art de la rue. Fanfares locales, nationales, internationales feront vivre Limoux au son des cuivres jusqu’au bout de la nuit.