Cult’Hebdo du 23 juin | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

♦ Festival de Flamenco à Perpignan au mois d’août

“Du 9 au 14 août 2021, l’Andalousie s’invite à Perpignan pour une semaine riche en Art et en partages. Spectacles, stages, expositions et autres fiestas : le tableau est complet pour que la magie opère”.“Pour inaugurer cette première édition perpignanaise, une programmation d’excellence est de mise : Patricia Guerrero, Juana Amaya, El Choro, Felipe Mato et une trentaine d’artistes de talent se succéderont sur les scènes du Festival.”

Véritable légende du flamenco, Juana Amaya domine la scène mondiale par sa danse féminine et sauvage. Prise d’une folie douce soutenue par une technique irréprochable, elle prend le public à parti et ne laisse personne indifférent. Patricia Guerrero. La bailaora nous fait la confidence d’une danse qui se construit et se déconstruit à chaque mouvement, parce qu’elle exécute ses utopies. en sachant que la dystopie existe aussi.

El Choro porte la richesse de son héritage. Felipe Mateo de l’école Taller Flamenco de

Séville.

♦ Cinéma Perpignan – Succès pour la 1ère salle équipée MX4D en France

Afin de convaincre les spectateurs de revenir dans les salles après des mois de fermeture, le Méga Castillet de Perpignan a fait le choix d’investir dans la technologie ; et ainsi faire la différence avec les séances ciné à la maison. La promesse ? “Plonger encore plus le spectateur au cœur du film grâce à une mise en éveil sensorielle impressionnante”. Il s’agit aussi de convaincre le jeune public de choisir les sièges MX4D dotés de simulateurs sensoriels plutôt que Netflix ou tout autre visionnage en streaming.

La première séance de Conjuring 3 le 16 juin dernier a fait salle comble. Le surcoût de 6€ sur le ticket d’entrée du fait de cet investissement de 1 M€ n’a pas rebuté les amateurs. Les prochains films qui bénéficieront de cette nouvelle technologie seront : Pierre Lapin 2 et Fast and Furious 9.

Au programme de la projection à sensation :

– Une projection Laser et un son Dolby Atmos.

– Synchronisés avec l’action à l’écran, les sièges sont dotés de simulateurs sensoriels. Équipés pour créer des souffles sur les jambes et dans le cou, ils simuleront, par exemple, le passage dans un champ de blé ou donneront l’effet d’une balle qui vous frôle.

– L’équipement de la salle permettra de ressentir la fumée, la neige, le brouillard, la pluie, l’odeur du film, un nuage de bulles.

– Des effets de lumières stroboscopiques.





♦ Livre – Aperçus de la presse roussillonnaise, causerie le 29 juin au Clap Ciné de Canet

“Histoire des journaux, études de presse, témoignages sont réunis pour la première fois dans un volume qui, par le travail des journalistes, des historiens, des documentalistes met en lumière la diversité et les mutations de la presse locale entre 1870 et 2020.” Un ouvrage réalisé par l’Association pour la Promotion de l’Histoire dans les P.-O., les Archives départementales et l’association éditoriale Les Publications de l’Olivier. Une causerie sera proposée par les Amis du patrimoine canétois et méditerranéen et réunira Gérard Bonet, Nicolas Caudeville, Denis Corratger, Antoine Gasquez, Jean-Marie Philibert et Madeleine Souche, six des contributeurs de ce travail collectif. Elle se tiendra le mardi 29 juin, à 18 h, au Clap Ciné de Canet, et sera suivie d’une dédicace autour du verre de l’amitié.

Si l’entrée est libre et gratuite, la jauge est cependant limitée. Il est donc nécessaire de confirmer sa présence à lesapcm@gmail.com ou au 06 11 33 72 05.

♦ 13e édition de la tournée d’été du camion des histoires

Du 07 au 30 juillet 2021, Lire, un plaisir à partager en famille avec l’association “3 petits tours…”. Le camion des histoires de l’association s’apprête à partir sur les routes de la Communauté de Communes des Aspres pour offrir aux familles des rencontres estivales et conviviales autour du livre jeunesse.

La tournée d’été… C’est un camion chargé de livres qui s’installe sur les places des villages pour inviter les familles à partager de savoureux moments de lecture. Un espace de lecture convivial invite les bébés, les enfants et les adultes à s’installer, les albums choisis pour leurs qualités artistiques et littéraires sont mis à la disposition de tous : une rencontre joyeuse avec cette littérature-jeunesse inspirée et créative peut alors commencer. Cette année, le camion des histoires posera ses caisses de livres à Banyuls-dels-Aspres, Brouilla, Caixas, Fourques, Llauro, Montauriol, Oms, Passa, Saint-Jean-Lasseille, Tordères, Tresserre, Trouillas…

Cette année, la thématique choisie sera Mer et merveilles. La participation est libre, gratuite et sans inscription. À noter : 3 petits tours fête ses 20 ans cette année ! 20 ans d’engagement en faveur de l’éveil culturel des tout-petits et de lectures partagées avec les familles sur les différents territoires du département des PO. Pour toute demande d’information : 06 84 80 21 86 ou 06 88 59 48 00 / asso.troispetitstours@gmail.com / https://fr-fr.facebook.com/3petitstours

♦ 46e Festival Musique et Orgue de Vinça

Organisé par l’Association Jean-Pierre Cavaillé, le festival a été créé en 1975 afin de mettre en valeur l’orgue baroque de l’église Saint-Julien Sainte-Baselisse de Vinça. Cet orgue, restauré par le grand Gerhard Grenzing basé à Barcelone, est une pièce maîtresse du patrimoine départemental. Si l’orgue est dominant dans le festival, celui-ci est ouvert aux autres insruments et à la voix.

L’édition 2020, pour cause de pandémie, ne comprenait que 4 concerts ; mais “elle s’est déroulée au mieux car le public a été présent dans les limites imposées par les contraintes sanitaires”. Celle de 2021 proposera cinq concerts et un concert invité. Ces évènements musicaux se tiendront à 21h ; sauf le concert invité qui aura lieu à 20h30.

Mardi 29 juin : Concert invité : En prélude au Festival en partenariat avec Les amis d’Alain Marinaro. Delphine Megret , chant, Benjamin Gaspon, traverso, Jean-Pierre Baston, orgue. Œuvres de Couperin, Rameau, Lebègue, Dornel.

Delphine Megret , chant, Benjamin Gaspon, traverso, Jean-Pierre Baston, orgue. Œuvres de Couperin, Rameau, Lebègue, Dornel. Vendredi 9 juillet : Ulrike Van Cotthem, soprano et Christopher Hainsworth, orgue.

Ulrike Van Cotthem, soprano et Christopher Hainsworth, orgue. Vendredi 16 juillet : La Passion de Jeanne d’Arc, de Carl Theodor Dreyer (1928), projection accompagnée à l’orgue par Paul Goussot (titulaire à Sainte-Croix de Bordeaux et Saint-Maurice de Bécon). En collaboration avec l’association Les Ciné-Rencontres de Prades. Une première pour le festival.

La Passion de Jeanne d’Arc, de Carl Theodor Dreyer (1928), projection accompagnée à l’orgue par Paul Goussot (titulaire à Sainte-Croix de Bordeaux et Saint-Maurice de Bécon). En collaboration avec l’association Les Ciné-Rencontres de Prades. Une première pour le festival. Vendredi 23 juillet : Le Roi des instruments, 4 pièces d’orgue et pièces en concert avec flûte par Mai Saitō (titulaire à Saint-Matthieu, Perpignan, et à la Cathédrale de Perpignan, orgue de chœur) & Benjamin Gaspon (traverso). Œuvres de Lully, Marchand, Couperin, Bach, Rameau, Mondonville, Duphly.

Le Roi des instruments, 4 pièces d’orgue et pièces en concert avec flûte par Mai Saitō (titulaire à Saint-Matthieu, Perpignan, et à la Cathédrale de Perpignan, orgue de chœur) & Benjamin Gaspon (traverso). Œuvres de Lully, Marchand, Couperin, Bach, Rameau, Mondonville, Duphly. Vendredi 20 août : Maître Perez l’organiste, conte musical pour narrateur (Clément Riot) et accordéon (Fanny Vicens). Œuvres de Cabezón, Ligeti, Berio, Gervasoni, Hersant, Mantovani.

Maître Perez l’organiste, conte musical pour narrateur (Clément Riot) et accordéon (Fanny Vicens). Œuvres de Cabezón, Ligeti, Berio, Gervasoni, Hersant, Mantovani. Vendredi 27 août : L’Influence française dans la musique d’orgue de J-S Bach, récital par Benjamin Alard (titulaire à Saint-Louis-en-L’Ile, Paris). Œuvres de Bach, Couperin,Grigny, Raison.

♦ Exposition “Par delà . Per alt” – les oeuvres de Maria Lluis à l’Atelier Hermann

“Un dialogue avec la Méditerranée, la nature, la mystique des oliviers mais aussi l’Exil et la Liberté. Ce sont ces thèmes qui reviennent dans les conversations secrètes de Maria Lluis. Comme des croquis suspendus dans le temps devenus l’œuvre d’une vie de l’artiste. Par-delà l’intimité de trois femmes: Patricia, Véronique et Stéphanie, ses modèles inconditionnels depuis tant d’années. Par-delà les sentiments de Maria Lluis qui se partagent entre souffrance et légèreté, par-delà les destins de la vie.”

Un vernissage aura lieu en présence de l’artiste le Jeudi 24 Juin à partir de 17h selon le protocole sanitaire en vigueur. L’Atelier Hermann vous accueille du mardi au vendredi de 10h à 12h, et de 14h à 18h, le samedi de 14h à 18h, possibilité de visite sur RDV en dehors de ces horaires.

Maria Lluis – Calame et pastel sur papier, 32×25 cm

♦ “La nature vous regarde” : 4 grandes expos à l’air libre à Argelès-sur-Mer

C’est sous la formule “La nature nous regarde” que prennent place 4 expositions naturalistes sur la voie publique argelésienne, au village, à la plage et au port. Jusqu’au 7 novembre, le thème mondial de la nature se donne à voir sur 200 tirages géants placés en hauteur. Le format des photos, 1,8 m par 1,5 m, ne passe pas inaperçu. C’est bien le but de cette initiative ; fruit d’un partenariat fécond entre la ville d’Argelès-sur-Mer et l’association ADN Nature : la mise en valeur de la nature, par l’art de l’image, afin d’accentuer la prise de conscience sur les enjeux de préservation de la biodiversité, environnementale et animale.

“Ce désir se traduit par une réalisation ambitieuse, qui invite à connaître, aimer et protéger la nature, car il y a urgence à protéger le vivant, si fragile. Les clichés invitent à la déambulation et séduisent toutes les générations, sans exception, avec une visibilité maximale, plus d’un million de personnes étant promis à voir ces œuvres..”

Les quatre expositions d’Argelès Photo Nature :

– “Ours & Compagnie”, par Catherine et Rémy Marion, promenade de front de mer, Argelès-plage.

– “Taïga”, par Thomas Roger et Olivier Larrey, promenade de front de mer, Argelès-plage.

– “Explorer l’inexploré, les récifs coralliens”, par Alexis Rosenfeld, quais du port.

– “Portraits sauvages”, par Michel d’Oultremont (à partir du 5 juin), place Gambetta.

Photo © Mairie d’Argelès-sur-Mer

Exposition “Taïga” © Thomas Roger et Olivier Larrey

D’autres séries photographiques, initiées par ADN Nature, seront visibles dès les prochaines semaines :

– “Un regard sous la mer”, de Pascal Kobeh, place Magellan et esplanade Charles Trénet (déjà en place)

– Concours photo International Marenda, sur la promenade des expositions.

– “Afrique Sauvage”, de Laurent Baheux, à l’occasion du Festival Off de Perpignan, du 28 août au 11 septembre.

– 80 clichés naturalistes distribués au sein des campings La Sardane, Le Dauphin, Taxo Les Pins et Les Galets.

