Cult’Hebdo du 30 juin | L’actualité culturelle des Pyrénées-Orientales

♦ Photojournalisme – Antoine Agoudjian reçoit le Visa d’or humanitaire

“Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan soutenu par la Turquie lance une offensive militaire sans précédent contre l’Artsakh (Haut-Karabakh). Majoritairement peuplée d’Arméniens, cette région avait été arbitrairement rattachée à la république d’Azerbaïdjan en 1921 par une décision de Staline. En 1991, après l’effondrement de l’URSS, le territoire avait autoproclamé son indépendance. Or depuis, l’Azerbaïdjan refuse d’en perdre le contrôle. En trois décennies, plusieurs conflits ont eu lieu, jusqu’à celui de l’automne 2020 qui s’est soldé par un cessez-le-feu le 9 novembre”.

Le photojournaliste Antoine Agoudjian se consacre depuis plus de trente ans à la mémoire de l’histoire du peuple arménien. Il a pu témoigner en première ligne de cette nouvelle guerre de 44 jours en Artsakh. Le 17 juin, le Comité International de la Croix Rouge lui décerne le visa d’or humanitaire pour ce reportage sur les conséquences sur la population du conflit du Haut-Karabakh. Selon le journal La Croix “ce travail décrit avec force le lourd tribut payé par les civils lors de la dernière escalade de violence au Haut-Karabakh, avec d’intenses bombardements et combats dans des zones urbaines situées des deux côtés de la ligne de front“.

Credit Antoine Agoudjian – Distribution de nourriture et de vêtements organisée par les autorités de l’Artsakh et diverses ONG

♦ Pere Pigne lance son t-shirt musical

Le concept ? Les Ateliers Pere Pigne s’associent à “De La Bonne Musique” pour créer le premier t-Shirt musical. Un t-shirt pourvu d’un QR code brodé dans les ateliers de l’économie sociale et solidaire. Un symbole qui permettra à celui qui le flashe de découvrir une playlist réalisée et mise à jour par l’agence “De La Bonne Musique”. Les partenaires précisent que cette liste de musiques sera mise à jour de manière mensuelle et seront disponibles sur sur Spotify, Soundcloud et Youtube.

Olivier Cavaller a créé “De La Bonne Musique” depuis la fin des années 80, il baigne depuis dans le monde musical ; tantôt Dj, animateur radio son univers musical s’étend du jazz à l’électronique avec de solides racines tournées vers la black music et une addiction pour la musique brésilienne.

Le T-shirt se décline en 3 coloris, à chacun correspondant à une ambiance musicale :

Noir pour le côté Jazzy

Vert pour des airs brésiliens

Gris pour des sons variés

Les ateliers Pere Pigne rappellent leurs méthodes de travail. Avec une volonté de Made In France de la fabrication, à la découpe, à la conception jusqu’à la personnalisation.

♦ Toujours de la musique avec la playlist des personnels hospitaliers de Perpignan

C’est le jour de la fête de la musique que les hospitaliers ont publié leur liste “une chanson qui fait bien”. Deux semaines auparavant, le service communication a sollicité les hospitaliers. Objectif, que chaque participant fournisse un titre qui fait sourire. Au final 132 chansons pour 9 heures d’écoute qui représente “l’éclectisme des hospitaliers”. Au programme, Abba, Queen, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman ou Calogero.

Cliquez pour découvrir la liste YouTube des hospitaliers de Perpignan.

♦ Toulouges appelle les artistes pour “Un jeudi-Un art”

Dans le cadre des animations du mois de juillet, la Maison du Citoyen propose “Un jeudi, Un art”. Une mise en lumière, sous forme d’exposition en plein air dans le jardin Esparre, dédiée aux artistes de la commune.

La peinture est le premier thème de ce nouveau rendez-vous artistique dédié aux artistes du cru. “Artistes toulougiens, venez participer à cette exposition ! Exposez vos tableaux ou si vous le souhaitez, créez sur place une œuvre ou une animation”. Pour participer, il faudra contacter Chloé, jusqu’au 2 juillet, à la Maison du Citoyen de Toulouges. Premier rendez-vous : jeudi 8 juillet de 17h à 19h – Jardin du parc Esparre, Maison du citoyen De 17h à 19h.

♦ Les dimanches de Saint-Esteve

À partir du dimanche 4 juillet débute les “Dimanches de l’Etang à Saint-Estève”. Des soirées qui débutent à partir de 19h et qui se poursuivent à 21h par un concert gratuit sur les berges de l’étang.

C’est la troupe des “Poupettes sisters” qui ouvrira le bal en conjuguant chant et danse. Le groupe féminin propose un spectacle aux allures de cabaret. Du haut de leurs escarpins, elles vous feront voyager dans le temps avec les plus grands succès de la variété française et internationale d’hier et d’aujourd’hui.

La suite de programme :

Le 11 juillet, c’est un concert de « Fuze » qui fera vibrer sur des sons Pop Rock.

Le 18 juillet, le concert de Trio Latino fera danser son public interprétant des morceaux connus de toute l’Amérique latine.

« Jm in live » qui allumera le feu sur les berges de l’étang le dernier dimanche de juillet. Il reprendra les plus grands tubes de Johnny Hallyday.

♦ Petit festival de la Côte Vermeille deviendra grand grâce à ses futurs mécènes

La première édition du Petit festival de la Côte Vermeille se tiendra la dernière semaine d’août, les 25, 26, 27 et 28 août 2021. Ce festival réunit autour de la culture et des quatre éléments (théâtre, cinéma, poésie, science) les villes de Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère.

L’eau est le thème de l’édition 2021. Avec du 25 au 28 des animations dans chacune des communes participantes. Au programme, des conférences avec Vincent Laudet, ancien directeur du laboratoire Arago de Banyuls-sur-mer, ou Claire Muchir, conservatrice du musée de Collioure. Découvrir l’ensemble du programme sur le site LePetitFestivaldelaCoteVermeille

Le festival fait un appel à mécène. Pour les entreprises qui souhaitent associer leur image à ce festival qui s’annonce de qualité, il faudra contacter Raserka Lavant : 06 72 95 62 72.

♦ Les lauréats du Filaf

Les jurés se sont réunis afin de délibérer pour attribuer les prix et les bourses du Filaf 2021. Les films ainsi récompensés, une fois achevés, seront projetés lors de la douzième édition du Filaf en juin 2022.

Laura Cadena reçoit la bourse Âne d’Or pour son film « Une vie inventée ».

Les lauréates de la bourse Âne d’Argent sont Marie Losier et Carole Chassaing avec son film « Peaches »

La première bourse en chocolat, d’une valeur de 3.000€, est attribuée à Mécistée Rhea pour «Où sont passés les futurs artistes ?».

Laura Cadena est la grande lauréate de cette première édition de la bourse Âne d’Or avec son film « Une vie inventée ».



Le Filaf d’or 2021 a été décerné à Conz. The Ultimate collector’s life. de Roberto Delvoi, le Filaf d’argent 2021 à Pollock & Pollock d’Isabelle Rèbre et le prix spécial du jury est attribué à Different Johns de Robert Carr.

Festival International du Livre d’Art et du Film, a pour but de réunir, célébrer et primer le meilleur des éditions et des films au sujet de l’art produit dans le monde durant l’année écoulée. Le festival se déroule chaque année en juin dans le centre historique de Perpignan. Pendant sept jours, une sélection internationale de livres et films est accessible gratuitement au grand public, à travers des projections, présentations de livres en images, lectures, expositions, signatures et rencontres en présence des auteurs, artistes et réalisateurs. Deux jurys internationaux, une large programmation hors compétition, des rétrospectives et hommages ponctuent le FILAF depuis 2011.

♦ Ouverture d’un nouveau lieu culturel à Amélie-les-Bains

La Casa Restany du nom de Pierre Restany plasticien et critique né à Amélie-les-Bains, sera inaugurée ce samedi 3 juillet. Ce nouvel espace se veut “un lieu pour la production et la diffusion d’œuvres contemporaines. Où l’on montre l’art, où l’on accueille et guide le public. Et où l’on mène des actions déduction culturelles et artistiques”. Située dans le parc de l’hôpital thermal, la Casa Restany mettra à l’honneur les femmes artistes pour sa toute première exposition. Du 3 juillet au 25 septembre, 25 œuvres d’artistes contemporaines se montreront au public. Cette exposition issue de la collection de Jacques Font, homme de cinéma, mêle artistes contemporaines célèbres et émergentes.

Jacques Font se décrit lui-même comme un “passeur d’images”. Il est un collectionneur passionné par l’art contemporain. Régulièrement l’association Les Amis du Cinéma Castillet et de l’Art Contemporain sensibilisent le public et aident à connaître et à comprendre l’art contemporain.

