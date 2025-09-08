Recrutement Journaliste chargé(e) de projet EMI – CDD 6 mois

OFFRE D’EMPLOI – 08/09/2025 – Journaliste chargé(e) de projet EMI – CDD 6 mois

Lauréat du programme européen “Pluralistic Media For Democracy”, le média français Made In Perpignan renforce son équipe le temps d’un projet d’Education aux Médias et à l’Information d’envergure.

Nous recrutons aujourd’hui : Journaliste chargé(e) de projet Éducation aux Médias et à l’Information (EMI)

Poste en CDD basé à Perpignan à pourvoir début octobre 2025 pour 6 mois.

Descriptif du projet concerné :

Les jeunes de Perpignan évoluent dans un territoire marqué par un déficit d’information locale les concernant. Peu présents dans les récits médiatiques, ils se détournent des médias traditionnels qui ne leur donnent ni la parole ni une représentation fidèle de leurs réalités. Nous organiserons des ateliers d’écriture pour les jeunes de Perpignan. Animés par notre équipe de journalistes professionnels, ces ateliers permettront aux participants et participantes de raconter leurs propres histoires et l’actualité de leur environnement, et de les publier sur Made in Perpignan.

Le projet vise à atteindre directement entre 12 et 18 jeunes de 18-25 ans vivant dans les quartiers défavorisés de Perpignan, qui sont confrontés à de multiples discriminations (sociales, ethniques, territoriales) et sont déconnectés du journalisme, tant en tant que lecteurs que contributeurs potentiels.

Objectifs du projet :

Former 12 à 18 jeunes à la production de contenus journalistiques publiés dans Made in Perpignan et destinés à un lectorat local ;

Renforcer leurs compétences rédactionnelles, leur esprit critique et leur implication civique dans la perspective des élections locales de 2026 ;

Les faire gagner en compétence journalistique pour la création de contenu selon leurs codes sur leurs réseaux sociaux ;

Faire émerger parmi eux et elles de jeunes citoyens et citoyennes capables par la suite d’alerter sur les enjeux et problématiques de leur territoire, et d’interpeller leur communauté, les décideurs locaux et plus largement le grand public.

Vos futures missions :

Suivi de la relation avec Journalismfund Europe (workshops et visios) ;

Relation avec les associations locales et partenaires du projet ;

Réalisation des kits d’ateliers structurés (guide pédagogique, fiches pratiques pour les jeunes, grille d’auto-évaluation, exercices types etc) ;

Animation des trois cycles d’ateliers et mises en pratique (reportage terrain) en collaboration avec les journalistes de Made In Perpignan ;

Aide à l’écriture (articles, courtes vidéos, photos) et à la réalisation de contenus journalistiques pour les réseaux sociaux ;

Rédaction des rapports stratégiques et divers reporting attendus par le Journalismfund Europe ;

Participation à la campagne de communication liée au projet.

Votre profil :

Formation en journalisme ou expérience significative dans le domaine,

Expérience : minimum 5 ans en journalisme,

Formation ou expérience en éducation aux médias et à l’information,

Maîtrise des fondamentaux du suivi de projet,

Capacité d’accompagnement pédagogique d’un public jeune,

Pratique de la photographie journalistique, de l’édition photographique, de la vidéo et du montage audiovisuel seront un plus,

Autonomie et gestion efficace des délais,

Rigueur et adaptabilité : gestion des imprévus et priorités,

Travail en équipe : fonctionnement horizontal du média,

Langue : anglais obligatoire (pour les workshops, visios, et rapports)

Permis B obligatoire.

À savoir : Pas de travail le week-end

Rémunération :

Grille salaires et fonctions : Accord relatif à la classification et aux salaires minima des journalistes employés par les entreprises membres du Spiil.

Salaire selon expérience.

Le média Made In Perpignan

✅ Une information de proximité

✅ Des articles clairs, fouillés et accessibles à tous

✅ Pas de publicité

✅ Un média détenu à 100% par ses journalistes

Depuis 2016, Made In Perpignan défend une information de proximité pour tous et propose à ce jour plus de 4000 articles en accès libre, tout comme sa newsletter hebdomadaire. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.

Déposer votre candidature

Pour postuler et rejoindre notre média, envoyez votre CV et lettre de motivation à maitetorres@madeinperpignan.com.

Made In Perpignan s’engage à étudier, à compétences égales, toutes candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction.

