Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 17 février

Étienne Stoskopf, préfet des Pyrénées Orientales et Jean-David Cavaillé, procureur de la république de Perpignan ont annoncé la mise en place d’un comité local d’aide aux victimes (CLAV) pour accompagner les victimes et sinistrés de l’explosion/incendie survenus le 14 février 2022 à Saint Laurent de la Salanque. Le bilan provisoire s’était alourdi mardi avec la découverte dans les décombres d’une 8ème victime.

« Ce comité, qui se réunira en format plénier dès lundi 21 février 2022, vise à coordonner les dispositifs locaux d’aide aux victimes notamment pour l’information et l’indemnisation des victimes, leur prise en charge juridique et sociale et leur accompagnement dans leurs démarches administratives. (…) Le CLAV s’appuie sur un comité de pilotage plus restreint dit « CLAV technique » chargé du suivi des situations individuelles des victimes et des familles de victimes. »