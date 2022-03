Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 3 mars

Le port du masque en intérieur reste obligatoire dans les transports et les lieux clos non soumis au Pass vaccinal. A contrario, le masque n’est plus obligatoire depuis le 28 février, dans les lieux clos soumis au Pass vaccinal, comme les salles de spectacle, les salles de concert et les cinémas. Pour rappel, depuis le 2 février, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire. Il n’est plus obligatoire depuis le 28 février lors des manifestations et événements sportifs.

De nouvelles modalités également pour les tests de dépistage : depuis le 28 février, les personnes contacts n’ont plus à réaliser qu’un seul test (autotest ou test antigénique ou test RT-PCR) 2 jours après avoir la confirmation d’un cas contact avec une personne testée positive. Par ailleurs, il n’est désormais plus obligatoire de réaliser un test PCR pour confirmer un test antigénique positif. En revanche, un test PCR reste nécessaire après un autotest positif pour confirmer le résultat.