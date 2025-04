Le journal d’information locale Made In Perpignan fête ses neuf ans

Article mis à jour le 12 avril 2025 à 10:17

9 ! C’est notre chiffre de la semaine… neuf comme le nombre d’années d’existence de notre média. Fondé en avril 2016 par Maïté et Arnaud, le journal d’information en ligne Made In Perpignan a désormais trouvé sa place dans les Pyrénées-Orientales.

En neuf ans, nous avons écrit plus de 3 900 articles en accès libre sur notre site. Si ceux qui cumulent le plus de vues ne sont pas toujours ceux qui ont le plus d’impact, notre volonté est clairement de mettre en lumière la vie dans les Pyrénées-Orientales et à Perpignan. Comment les sujets nationaux ou internationaux percutent les habitants et les habitantes de notre département. Comment sortir de l’ornière ce territoire qui, de l’avis de tous, possède tous les atouts, et qui pourtant se classe toujours dans les derniers, ou les premiers selon, si on est optimiste ou pessimiste… Le plus fort taux de pauvreté, de chômage, le seul où les nappes phréatiques sont à sec…

Bref, les Pyrénées-Orientales sont un laboratoire à plus d’un titre. Et c’est cela que nous voulons montrer. Pour que personne ne puisse dire « On ne savait pas ». Notre humble travail quotidien n’a d’autre ambition que celle-là.

Aujourd’hui, 40 000 personnes nous suivent sur nos réseaux, et parmi nos lecteurs, certains sont devenus ambassadeurs et ambassadrices. Ils et elles nous soutiennent financièrement et participent à notre indépendance, et pour cela nous les remercions. Si leur nombre croît régulièrement, ils faudraient qu’ils soient encore plus nombreux pour nous permettre de travailler plus confortablement, mais nous ne sommes pas pressés, nous laissons le temps aux ambassadeurs et aux ambassadrices de nous connaître, de nous faire confiance et de venir à nous.

De Maïté in Perpignan à Made In Perpignan, le « petit blog » est devenu un média

« Made in Perpignan, c’est Maïté », affirme Arnaud, cofondateur du média et compagnon de Maïté depuis dix-huit ans. « Le nom même en est une émanation. À la base, il y avait une page Facebook : Maïté in Perpignan. Le média s’est construit autour de son réseau, de ses origines, de son regard. » Les débuts du média sont marqués par un traitement de l’actualité économique et politique locale, deux sphères souvent entremêlées. « Elle venait de quitter son métier d’assureur, elle avait des contacts dans les milieux patronaux, elle couvrait ce qu’elle connaissait. Sa ligne éditoriale était personnelle, mais ancrée », poursuit Arnaud. Au fil des années, Maïté a couvert des épisodes clés de l’actualité locale, mais aussi internationale. Le premier événement auquel elle participe en tant que journaliste salariée, carte de presse en main, reste gravé dans sa mémoire : le référendum pour l’indépendance de la Catalogne, en 2017.

Progressivement, Maïté bifurque vers l’investigation. Agriculture, sécheresse, crises silencieuses du territoire… Son approche s’éloigne du commentaire pour privilégier l’enquête, la mise en contexte, l’identification des responsabilités. « Ça manquait dans ce département », estime Jean-Paul, ancien maire de Perpignan. Ce qui frappe Ludivine, journaliste, c’est la connaissance intime du territoire et la volonté d’en offrir une lecture différente. « Là où beaucoup critiquent Perpignan, elle, elle y vit depuis des décennies et elle veut en parler autrement, avec justesse. »

Célia est journaliste salariée et a rejoint le média, en 2024, après un stage en 2022. “J’ai découvert les rouages du métier auprès d’Arnaud et Maïté. Deux journalistes passionnés, amoureux de leur territoire, de ses enjeux, de ses habitants qui le font vivre. En seulement deux ans, le média s’est transformé et professionnalisé. J’ai intégré une rédaction vivante et engagée où j’ai la possibilité de m’exprimer, de choisir mes sujets ».

Pour Barbara, également journaliste, Made in Perpignan comble un vide : « C’est un espace qui n’existait pas auparavant. Une zone d’expression journalistique plus ample, qui aborde des sujets de fond. » Quant à Alice, journaliste investie dans l’éducation aux médias, elle a pu, grâce à Made In Perpignan, mener une enquête dans le respect et la lenteur qu’exige le travail journalistique.

En janvier 2025, nous avons sondé nos lecteurs. Nous vous livrons une courte synthèse de leurs retours

Les résultats du sondage réalisé en janvier 2025 dressent le portrait d’un lectorat fidèle, exigeant et engagé. Majoritairement âgés de plus de 35 ans – dont plus de 40 % au-delà de 65 ans – les répondants sont aussi très diplômés : un sur deux possède un Bac+5. Un tiers des sondés est « cadre ou exerce une profession intellectuelle supérieure », et 37% sont aujourd’hui retraités. D’après ce sondage, lectrices et lecteurs, vos préférences éditoriales se tournent vers les thématiques de fond : écologie, culture, politique, économie et sciences. Et en plus des articles de Made In Perpignan, vous lisez principalement Le Monde, Libération ou Médiapart.

Au-delà des sujets traités, vous plébiscitez surtout le traitement journalistique rigoureux, le traitement approfondi de sujets locaux, la proximité avec le territoire, ou la diversité des thématiques abordées. Quelques extraits de vos réponses en ce sens : “L’intelligence du traitement des informations. Même quand le sujet ne m’intéresse pas a priori, j’ai plaisir à lire l’article et j’apprends des choses.” “Traiter l’info locale avec autant de professionnalisme qu’un journal international” “La qualité et le sérieux des investigations, le traitement du sujet, l’écriture, sujets locaux toujours bien travaillés”

À la question, « si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous chez MiP ? », une majorité de sondés ont répondu qu’ils souhaitaient davantage d’enquêtes, d’interviews, ou de formats vidéo. Enfin, plusieurs d’entre vous nous ont souhaité plus de moyens financiers pour embaucher plus de journalistes … croyez-nous, c’est un souhait partagé par l’équipe ! Vous avez été nombreux à laisser un dernier mot d’encouragement ou de soutien. Merci beaucoup !

Certains proposent des idées comme l’ouverture à de nouvelles rubriques (jeunesse, étudiants), ou la publication d’articles rédigés par les lecteurs eux-mêmes. Grâce à vous, ce sont des pistes que nous étudions depuis quelques semaines ! Ce retour direct de notre lectorat permet de nourrir la réflexion de l’équipe et de tracer les contours d’un journalisme local indépendant, en prise avec les préoccupations concrètes de nos lecteurs et lectrices. Merci du temps que vous nous avez accordé !