A Banyuls-sur-Mer, le restaurant La Littorine récompensé par Gault & Millau

Le restaurant La Littorine, situé à Banyuls-sur-Mer, vient de se voir attribuer une seconde toque par le guide Gault & Millau 2025. À la tête des cuisines depuis 2024, le chef Kévin Védrines obtient également le Trophée « Cuisine de la Mer, des Lacs et des Rivières », confirmant le positionnement de l’établissement parmi les tables incontournables du littoral catalan.

Cette double distinction intervient après le passage de témoin entre Michel Védrines et son fils Kévin, formé dans plusieurs maisons renommées des Pyrénées-Orientales. Un accident a contraint Michel Védrines à quitter les cuisines en 2024, laissant à son fils la responsabilité de poursuivre une cuisine centrée sur les produits de la mer et les circuits courts.

Le jury du Gault & Millau a salué une cuisine « pleine d’émotion, de justesse et de respect du produit ». Kévin Védrines revendique une approche locavore et durable : via un communiqué de presse, le chef déclare que « cuisiner local et durable, c’est avant tout cuisiner pour le plaisir, dans le respect de ceux qui cultivent, élèvent, pêchent… et de ceux avec qui on partage la table ».

Un chef multi-toques

Le chef dirige également Le Casot, table d’été au bord de la piscine, et supervise les propositions culinaires de la Maison Nova à Collioure, dans un cadre plus contemporain.

Depuis sa fondation en 1964 par Josette et Guy Sannac, La Littorine n’a cessé de se réinventer. Sous l’impulsion de Brice Sannac, à la tête du groupe depuis 2017, l’établissement entend renforcer son engagement écoresponsable, avec plus de 160 références en cave, un bar à digestifs et une carte résolument ancrée dans le terroir méditerranéen.