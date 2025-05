Collecte nationale contre la précarité menstruelle : rendez-vous les 23 et 24 mai dans les magasins E.Leclerc des Pyrénées-Orientales

Les vendredi 23 et samedi 24 mai 2025, la Banque Alimentaire des Pyrénées-Orientales invite les habitantes et les habitants du département à se mobiliser dans les magasins Leclerc de Perpignan Nord, Perpignan Sud et Le Boulou, pour une collecte de protections périodiques au profit des personnes touchées par la précarité menstruelle.

« Ne pas avoir à choisir entre se nourrir et se protéger » : c’est autour de ce mot d’ordre que la Banque Alimentaire des Pyrénées-Orientales, en partenariat avec l’association Règles Élémentaires et les magasins E.Leclerc, appelle à la solidarité pour lutter contre une précarité encore trop peu visible. Organisée pour la cinquième année consécutive, cette collecte nationale vise à récolter des protections périodiques pour les redistribuer aux personnes qui en ont besoin.

Un problème du quotidien encore méconnu

Selon les données issues de l’enquête menée par Règles Élémentaires avec OpinionWay en 2023, la précarité menstruelle concernerait aujourd’hui 4 millions de personnes en France. Le coût de ces produits d’hygiène contraint de nombreuses femmes à s’en passer. Près de 44 % des jeunes femmes françaises âgées de 18 à 24 ans rencontreraient des difficultés pour se fournir en protections périodiques. Ce manque peut avoir des conséquences graves sur le quotidien, la santé mentale et l’équilibre sanitaire des personnes concernées.

Dans les Pyrénées-Orientales, les équipes de la Banque Alimentaire seront mobilisées pendant deux jours dans les magasins Leclerc de Perpignan Nord, Perpignan Sud et Le Boulou. L’objectif : collecter un maximum de protections hygiéniques – serviettes, tampons, protège-slips, culottes ou coupes menstruelles – pour les redistribuer localement via les associations et structures partenaires habituelles. L’an dernier, la collecte nationale avait permis de réunir près de 3 millions de protections sur l’ensemble du territoire.

Une initiative de la Banque Alimentaire 66, Règles Elémentaires et les magasins Leclerc

Association loi 1901 membre de la Fédération Française des Banques Alimentaires, la BA66 a été créée en 1993 à Perpignan à l’initiative du docteur Henri-Paul Ayats avec le soutien des Rotary-Clubs locaux. Elle collecte quotidiennement des denrées alimentaires pour les redistribuer aux structures sociales du département.

Première association française de lutte contre la précarité menstruelle et le tabou des règles, Règles Élémentaires poursuit une double mission : collecter des protections périodiques pour les redistribuer, et sensibiliser le public à travers des actions éducatives et de formation. Depuis sa création en 2015, elle a permis la redistribution de plus de 24 millions de protections hygiéniques et sensibilisé plus de 26 000 personnes.