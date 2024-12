Payote est fier : la marque emblématique d’espadrilles catalanes a annoncé sur Facebook que ses créations seront portées par Miss Roussillon, Cassiopée Rimbaud, lors de l’élection Miss France 2025. L’événement, qui aura lieu le samedi 14 décembre à l’Arena Futuroscope de Poitiers, sera l’occasion de mettre en lumière le savoir-faire artisanal du Roussillon sur la prestigieuse scène de TF1. Photo © Payote.

Dans son post, Payote décrit les espadrilles compensées conçues pour l’occasion comme le fruit d’un travail minutieux : « Chaque point de couture, chaque détail minutieusement pensé par nos talentueuses couturières… Samedi soir, c’est plus qu’une simple paire d’espadrilles compensées que nous envoyons sur scène… C’est le fruit d’un travail d’équipe incroyable, d’heures de passion et d’admiration pour Salvador Dali ! ».

Cassiopée Rimbaud, 21 ans, originaire de Laroque-des-Albères, près de Perpignan, est étudiante en troisième année pour devenir éducatrice spécialisée. Sa participation à la compétition a failli être remise en question lorsque la jeune femme a été hospitalisée pour une mononucléose à quelques jours d’une étape cruciale du concours. Remise sur pied, elle reste en lice pour décrocher la couronne.

Un engouement local

La communauté roussillonnaise et les fans de la marque se mobilisent déjà. Le post de Payote sur Facebook, posté ce matin, comptabilise déjà plus de 1 500 « likes » et 250 commentaires. « Voir Miss Roussillon porter nos créations lors du défilé Miss France sur TF1, c’est une belle mise en avant ! » écrit la marque.

Pour Cassiopée, la prochaine étape décisive sera les présélections d’aujourd’hui mercredi 11 décembre, où elle espère accéder au Top 15. Si elle remporte la couronne samedi, elle pourrait devenir la première Roussillonnaise à triompher depuis Myriam Stocco, élue Miss France en 1971.