Flashmob à Perpignan : l’Archipel vous fait danser place de la République

Samedi 26 avril 2025, à 16h, la place de la République de Perpignan deviendra scène à ciel ouvert pour un grand flashmob, mené par Nacim Battou, chorégraphe et fondateur de la compagnie Ayaghma. Photo © Nacim Battou via L’Archipel

Envie de mener la danse ?

Pour celles et ceux qui souhaiteraient apprendre les pas en amont et faire partie de ceux qui « mènent la danse », une matinée de transmission est prévue le samedi 26 avril, de 10h à 13h, dans les murs du Théâtre de l’Archipel.

L’accès à la place est libre et ouvert à partir de 10 ans. Un simple mail ou un appel suffit pour s’inscrire à l’atelier préparatoire. À l’image de son origine, où la surprise et l’esprit de groupe primaient sur la performance, ce flashmob perpignanais cherche moins la démonstration que le partage.

Un rituel collectif aux origines inattendues

Lancé au début des années 2000, à New York, par le journaliste Bill Wasik comme une forme de subversion douce, le flashmob s’est depuis transformé en outil de fête, de cohésion et de mouvement. À Perpignan, c’est à l’invitation du Théâtre de l’Archipel que cette pratique collective s’invite dans l’espace public, à l’occasion de l’événement On danse à l’Archipel, du 19 au 27 avril.

Spectacles, ateliers, brunchs en musique : la programmation d’On danse à l’Archipel est à retrouver sur le site du théâtre.