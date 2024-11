Un incendie d’ampleur ravage 3000 m2 au célèbre village de Noël du Barcarés

Au petit matin du 11 novembre 2024, un incendie s’est déclaré au village de Noël du Barcarés en cours de montage. Grâce à l’intervention de 61 sapeurs-pompiers, le feu a été circonscrit vers 7h du matin. Et les secours ont pu éviter la propagation du feu au bateau du Lydia. Malgré l’intervention rapide, le feu déclaré aux environs de 4h a parcouru une surface de 3000 m2 et ravagé sept chalets et trois containers maritimes. Photos © Steven JAROSSAY SDIS 66.

Les responsables du village de Noël XXL ont communiqué en fin d’après-midi sur un éventuel report de la date d’ouverture, prévue ce samedi 16 novembre. « L’incendie a heureusement été contenu à une zone limitée du site. Nous mettons tout en œuvre pour permettre l’ouverture du Village de Noël la semaine prochaine, et faisons le nécessaire pour restaurer une partie des installations. » Pour rappel, le village de Nöel du Barcarés compte 150 commerçants sur 5 hectares et organise 160 spectacles sur glace. En 2023, l’évènement qui court sur 51 jours avait accueilli 1,6 million de visiteurs précise le dossier de presse fourni par les organisateurs.

Le communiqué diffusé par le Service départemental d’incendie et de secours précise que ce sont les équipes en charge de la protection du chantier qui ont donné l’alerte. Et ont signalé « un départ de feu qui a rapidement impacté sept chalets en bois, trois caissons maritimes et quatre camions frigorifiques. » Le service communication déclare que pour l’heure « l’origine du sinistre demeure inconnue et fait l’objet d’investigations. » Et que le travail de déblaiement et de nettoyage afin de sécuriser le site risque d’être long. Sur des images aériennes publiées par les sapeurs pompiers sur leurs réseaux sociaux, la zone de l’incendie représente une faible surface de l’ensemble du site du village de Noël.