Marché du travail dans les Pyrénées-Orientales : un miroir grossissant des tensions régionales

À la lecture croisée des données publiées par France Travail pour le 1ᵉʳ trimestre 2025 en Occitanie et dans les Pyrénées-Orientales, un constat émerge : le département catalan amplifie des dynamiques déjà perceptibles à l’échelle régionale, elles-mêmes en décalage par rapport à la moyenne nationale.

Un nombre d’inscrits plus élevé dans les Pyrénées-Orientales que la moyenne régionale

Au 1er trimestre 2025, le département comptait en moyenne 64 170 inscrits à France Travail, hors parcours social ou attente d’orientation, en augmentation de +4,2 % par rapport au trimestre précédent, et de +6,7 % sur un an. En comparaison, l’ensemble de la région Occitanie affiche une hausse de +3,8 % sur le trimestre et +5,8 % sur un an, tandis que la France (hors Mayotte) progresse de +3,9 % sur trois mois.

La catégorie A confirme l’aggravation de la pression sur l’emploi dans les Pyrénées-Orientales

La catégorie A, qui regroupe les personnes sans emploi tenues de rechercher un travail, connaît une hausse de +8,0 % sur le trimestre dans les Pyrénées-Orientales (+2 650 personnes), contre +8,6 % en Occitanie et +8,7 % en France. En un an, la progression départementale est de +11,9 %, contre +13,4 % à l’échelle régionale. Ce rythme, bien que légèrement moins rapide que la moyenne occitane, traduit une pression croissante sur un marché déjà sous tension.

Activité réduite : une dynamique de progression qui dépasse la moyenne occitane

Parmi les 57 930 demandeurs d’emploi en catégories A, B et C (personnes sans emploi ou en activité réduite), 35 850 sont sans emploi, et 22 080 exercent une activité réduite. Là encore, la progression trimestrielle de +5,0 % dépasse la hausse de +4,5 % enregistrée en Occitanie.

Effet de la réforme du plein emploi : un poids croissant des bénéficiaires du RSA

À cela s’ajoute l’effet de la loi pour le plein emploi, appliquée depuis janvier 2025, qui inscrit automatiquement à France Travail les bénéficiaires du RSA et les jeunes suivis en mission locale. Dans les Pyrénées-Orientales, 12 386 personnes sont ainsi recensées en catégorie G (attente d’orientation). Rapportée à la population totale du département, cette proportion est sensiblement plus élevée qu’à l’échelle régionale (90 185 personnes en Occitanie).

Les jeunes, premières victimes de la dégradation du marché du travail

Les jeunes de moins de 25 ans, particulièrement vulnérables, sont touchés de plein fouet. En Occitanie, le nombre de demandeurs d’emploi de cette tranche d’âge en catégories A, B et C bondit de +20,8 % sur le trimestre (+27,7 % sur un an).

Le chômage de longue durée reste une réalité prégnante

Autre point d’attention : l’ancienneté d’inscription. En Occitanie, 42,6 % des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C sont inscrits depuis plus d’un an, un chiffre en légère baisse (-1,3 point sur un trimestre). Au niveau national, la proportion est de 42,2 %. Ici encore, la spécificité locale – précarité de l’emploi, saisonnalité forte – suggère une persistance élevée du chômage de longue durée.

Entrées et sorties : un déséquilibre qui révèle l’enlisement

Les entrées et sorties de France Travail donnent enfin la mesure du phénomène : dans les Pyrénées-Orientales, les entrées en catégories A, B, C progressent de +8,3 % sur un trimestre, les sorties de seulement +1,3 %. En Occitanie, les sorties reculent même de -7,8 % sur un an. L’écart entre le nombre d’entrées et de sorties indique une accumulation progressive de demandeurs d’emploi, signe d’un marché local sous tension.