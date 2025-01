Palmarès 2025 des villes et villages de France : Perpignan, ville de rêve, vraiment ?

Le palmarès 2025 des villes et villages de France où il fait bon vivre, publié par Ville de rêve, place Perpignan au 27ᵉ rang des meilleures villes intermédiaires, saluant notamment sa météo clémente, ses infrastructures de loisirs et sportives, son dynamisme et un coût de la vie attractif.

Quelle place pour les indicateurs socio-économiques ?

Le comparateur de villes note cependant le taux de chômage relativement élevé, pouvant représenter un « frein pour ceux qui souhaitent s’y établir ». Les données les plus récentes concernant le taux de chômage à Perpignan remontent à 2021, année où il s’élevait à 23,6 % pour l’ensemble des 15 à 64 ans, soit près du double de la moyenne nationale. Un chiffre encore plus alarmant pour les jeunes de 15 à 24 ans, avec un taux de chômage de 38,7 %.

Parallèlement, le taux de pauvreté s’élève à 34 %, plaçant Perpignan parmi les villes les plus pauvres de France. Des données récentes indiquent que trois quartiers de Perpignan figurent parmi les vingt plus pauvres de France : Les quartiers du Bas-Vernet Ancien ZUS et Rois De Majorque affichent chacun un taux de pauvreté de 75 %, tandis que le quartier Champs De Mars présente un taux de 73 %.

Béziers devant Perpignan

Si la ville bénéficie de liaisons de transport avec l’aéroport et la gare, le manque d’infrastructures pour les cyclistes est une revendication ancienne.

Parmi les grandes et moyennes villes de taille similaire en Occitanie, Béziers dépasse Perpignan, grimpant à la 21ème place. Si l’on change d’échelle, parmi les grandes villes d’Occitanie, on retrouve sans grande surprise Toulouse (7ème), Montpellier (15ème), et Nîmes (21ème). Nîmes et Perpignan sont équivalentes en termes de notation.

Et ailleurs dans les Pyrénées-Orientales ?

Le palmarès 2025 met également en lumière plusieurs autres communes des Pyrénées-Orientales. Parmi elles, Cabestany se distingue en se classant 73ᵉ sur 1 482 parmi les meilleures petites villes, enregistrant une progression remarquable de 113 places par rapport à 2024. Ce résultat s’explique par de solides performances en météo, sport et qualité de vie. Font-Romeu-Odeillo-Via, connue pour son environnement naturel et ses infrastructures sportives, se positionne 258ᵉ sur 18 895 dans la catégorie des villages, bien qu’elle ait reculé de 204 places cette année.

Villefranche-de-Conflent, village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, arrive à la 65ᵉ place sur 14 487 hameaux, grâce à des notes élevées en nature, qualité de vie et coût de la vie. D’autres communes comme Les Angles (179ᵉ), Prats-de-Mollo-la-Preste (212ᵉ), Bolquère (262ᵉ), Eus (453ᵉ) et Targasonne (469ᵉ) figurent également parmi les meilleures dans la catégorie des hameaux.

Un palmarès où le patrimoine et l’environnement comptent toujours un peu plus

Le classement prend désormais en compte les embouteillages, la présence de polluants éternels (PFAS), les dessertes de ville par les autocars de longue distance, les taxes locales et les sites patrimoniaux remarquables, un sujet où la ville de Perpignan – comme la plupart des villes de France – peut toujours faire mieux.

Au niveau national, Versailles détrône Besançon à la première place des grandes et moyennes villes, suivie d’Annecy et de Dijon. Le classement des petites villes couronne Guérande, accompagnée de Saint-Médard-en-Jalles et Lamballe-Armor. Quant aux villages, Kaysersberg Vignoble (Haut-Rhin) domine, suivi par des communes des massifs montagneux comme Thônes (Haute-Savoie) ou Gérardmer (Vosges).