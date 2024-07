L’inauguration, mardi 16 juillet 2024, de la passerelle de la Tirounère marque une étape significative dans le développement des itinéraires de promenades et de randonnée dans le secteur. Emportée par une crue en 2014, elle a été reconstruite pour rétablir la continuité des itinéraires Grande Randonnée 36, 367 et du Tour du Fenouillèdes. Photo @cd66/MichelJauzac

La passerelle porte désormais le nom de Louis Cortes, citoyen engagé et bénévole de St Paul-de-Fenouillet, qui a notamment contribué à la valorisation et à l’entretien du GR. Intégrée le plus harmonieusement possible au site classé, elle permet désormais de rejoindre les gorges de Galamus en 20 minutes depuis la Tirounère.

Depuis plusieurs années, le Département des Pyrénées-Orientales investit dans les aménagements de voies pédestres et de randonnées, dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées. Hermeline Malherbe, Présidente du Département, a souligné : « Avec cette passerelle qui respecte à la fois la biodiversité et qui s’intègre parfaitement au paysage, nous sommes fiers, au Département, d’avoir contribué à son remplacement. […] Je suis convaincue que le meilleur moyen de sensibiliser les citoyens à la préservation de la nature, c’est de pouvoir leur permettre d’y accéder et ce projet y contribue grandement. »

Le groupement BM Engineering/ALEP a dirigé la maîtrise d’œuvre, et l’entreprise Infraestructuras de Muntanya, spécialisée dans les passerelles suspendues, a réalisé l’ouvrage. Le coût total des travaux s’élève à 406 750 € TTC, financé par le Département avec une contribution de 10 000 € de l’État.

Cette inauguration s’inscrit dans la nouvelle stratégie départementale du tourisme et des loisirs, adoptée en avril dernier, visant à développer un tourisme durable de qualité. Elle complète les initiatives récentes, telles que la passerelle sur le Saint Jaume à Caudiès-de-Fenouillèdes.

Pour promouvoir les sites et itinéraires des Pyrénées-Orientales, le Département a créé un site dédié. Gratuit et évolutif, il répertorie les itinéraires pour les collectivités et permet aux usagers de préparer leurs sorties pédestres, équestres ou VTT.