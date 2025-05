La fête du S.L.I.P. lance sa deuxième édition à Latour de France

Sexualité, Liberté, Information, Prévention : S.L.I.P. Pour la deuxième année consécutive, la commune de Latour de France rassemblera associations et institutions pour une journée festive autour des thèmes de la sexualité, de la prévention et du genre. Le Théâtre de Verdure accueillera le public samedi 24 mai 2025 de 10h à 18h.

L’événement est organisé dans le cadre des Semaines nationales de la Santé Sexuelle, et il est tous publics. Sur le village associatif, entre stand de dépistage VIH/hépatite, et information sur les addictions, une chasse au trésor amènera les enfants à la découverte de ces thématiques, à la manière douce. « C’est soft« , sourit Patricia Correa, de l’association Les Fées Militantes. « Ca s’appelle ‘La fête du slip’. C’est une manifestation festive« , organisée également avec le Foyer Rural de Latour de France, qui tiendra la buvette.

Au programme, initiation au self-défense féminin avec le club de judo d’Estagel, l’orchestre Fenolhedes Orchestra de Maury, un apéro militant offert par la mairie, un spectacle de percussions avec Kézacho, du théâtre avec Bout d’clown Bout d’scène sur le consentement, une initiation aux arts du cirque avec Des Tours de Cirque, une fanfare avec … Fanfarniente, et un spectacle de cabaret avec Smellcy en fin de journée.

Les organisateurs et organisatrices se mobilisent pour appeler… à une plus grande mobilisation

En 2024, la première édition avait attiré plus d’une centaine de curieux et curieuses – et 35 dépistages ont été effectués. Tour d’horizon des acteurs locaux présents ce jour-là : ASCOD, AddictionFrance, le Centre LGBT+66, la Maison de Santé de Latour de France, la CPAM, le CEGGID de l’hôpital Saint Jean, la COHEP, et les Soeurs de La Perpetuelle indulgence aux côtés des Fées Militantes.

Pourquoi Latour de France ? « Parce que le Fenouillèdes est un désert médical », rappelle Patricia Correa. « Il faut amener l’information et des outils de prévention. Et notre deuxième objectif, c’est de développer le réseau associatif et institutionnel, pour pouvoir décliner des actions de prévention tout au long de l’année dans la zone ».