Top départ pour les soldes d’hiver 2025 dans les Pyrénées-Orientales

Ce mercredi 8 janvier 2025, c’est le coup d’envoi des soldes d’hiver, qui dureront quatre semaines. Si c’est l’un des moments clés de l’année pour les consommateurs à la recherche de bonnes affaires, les promotions placardées sur les vitrines ne semblent plus séduire les clients. Entre l’augmentation du coût des matières premières et celui du transport, le prix des vêtements a pris une sacrée flambée ces dernières années.

Du mercredi 8 janvier au mardi 4 février 2025, ce sont les soldes dans les Pyrénées-Orientales. Si l’année dernière, les acheteurs n’étaient pas forcément au rendez-vous, cette année, les commerçants espèrent écouler leur stock, afin de faire de la place pour la nouvelle collection.

Des promotions annuelles qui mettent en péril les soldes

En 2024, les commerçants estimaient la baisse du pouvoir d’achat à 50 euros par panier. « Le souci c’est qu’on a tellement de promotions toute l’année que les remises n’ont plus d’impact sur les clients, ils ne viennent plus spécialement pour les soldes ! », assure une vendeuse de prêt-à-porter. En effet, les bonnes affaires n’ont plus rien d’exceptionnelles et sont devenues permanentes sous le nom de ventes privées ou Black Friday. « Certains commerces bradent leur produit depuis la fin décembre, ce qui essouffle un peu plus le trafic. »

« Depuis l’épidémie du Covid, c’est l’hécatombe… Il y a eu une grosse chute des ventes pour le textile et cela ne remonte pas », soupire une autre commerçante. Au milieu des rayons, une cliente assure que d’année en année, « son budget évolue vers le bas ». « Je viens dans les magasins par curiosité pour regarder ou pour essayer. » Depuis quelque temps, cette jeune femme privilégie les achats en ligne. « Je vérifie toujours les prix pour avoir plus de rabais. Je fais aussi attention aux dépenses, malgré les remises. »

À Perpignan, les enseignes de prêt-à-porter et les magasins d’équipements sont en chute libre. La réduction du pouvoir d’achat participe à la disparition de ces commerces. En quelques années, bon nombre de marques ont déserté le centre-ville, notamment rue des Augustins et de la Cloche d’or. Une razzia qui a emporté Bizzbee, Mango, Camaïeu, Célio, Desigual, Caroll et beaucoup d’autres.

Quel est le meilleur moment pour acheter ?

Selon les années, on observe que l’indice des prix peut diminuer à mesure que les soldes avancent, comme ce fut le cas en 2023, selon le site leDénicheur. « Cependant, c’est bien au début des soldes que l’inflexion est la plus marquée, ce qui signifie que les baisses de prix les plus importantes ont lieu à ce moment », assure le comparateur de prix.

Malgré sa position frontalière avec l’Espagne, les Pyrénées-Orientales s’inscrivent depuis trois ans dans le calendrier national des soldes.