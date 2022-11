Culture et handicap l Un parcours tactile pour les malvoyants au musée Rigaud

Inès Kaiser, coordonnatrice du parcours nous explique le choix des œuvres. « La volonté était de pouvoir adapter des œuvres majeures du musée. Et correspondants aux 3 périodes, Perpignan gothique, baroque et moderne. Nous avons aussi choisi de manière transversale d’aborder le portrait, des autoportraits ou des portraits d’artistes par d’autres artistes. Sur certaines œuvres, on va même sentir la signature de l’artiste, et avoir un discours sur ce qu’est l’artiste et comment il se représente ».