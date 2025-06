Et si un incendie survenait en plein été ? À Canet, le camping Le Brasilia s’organise face à la menace des feux

Article mis à jour le 4 juin 2025 à 18:47

Ce mercredi 4 juin 2025, les services de secours organisaient une simulation d’incendie à Canet-en-Roussillon dans un camping du bord de mer. Objectif pour les forces de sécurité des Pyrénées-Orientales : s’entraîner à mettre en sécurité les clients en cas de risque majeur. Le Brasilia, comme l’ensemble des établissements de plein air du département, se prépare à un nouvel été à haut risque.

Les campings s’arment pour l’été contre le risque incendie

Pompiers, gendarmes, et autres personnels des services de secours ont mis en place un scénario grandeur nature d’évacuation au camping Le Brasilia de Canet-en-Roussillon. Parmi les nouveaux dispositifs, l’application « Operask » développée par une start-up locale.

Ce nouvel outil, fruit de deux ans de travail, entend simplifier la procédure d’évacuation en cas de risque pour les clients du camping, mais aussi l’intervention des forces mobilisées. L’application permet de coordonner les établissements d’accueil, les clients et les équipes d’intervention.

Cet exercice était donc « un baptême du feu, pour évaluer la synchronisation du maillage territorial, pour une meilleure coordination des secours », précise Anthony Ciravolo, fondateur de l’outil.

Le camping Le Brasilia s’organise face à la menace des feux

Dès le départ de feu, l’application coordonne les tâches assignées à chacun. Operask envoie des SMS aux clients pour les conduire vers des zones d’évacuation. De leur côté, les pompiers disposent d’une carte interactive. Le départ de feu, les points d’eau fonctionnels à proximité, les habitations réservées ainsi que les itinéraires les plus rapides sont précisément localisés.

Un impératif de sécurité à l’aune de la haute saison

L’installation de l’application dans le camping répond à des objectifs de sécurité. Pour le préfet Thierry Bonnier et le colonel Éric Belgioino il s’agit de « démontrer que nous sommes tous ensemble pour la sécurité, les collectivités, les opérateurs de la puissance publique et les entreprises privées ».

Fort de plus de 200 campings et d’une attractivité touristique importante, les Pyrénées-Orientales anticipent une saison estivale très dense et les risques potentiellement liés.

Le risque incendie est palpable. « Ne pas prendre ce danger à bras-le-corps, ça serait faire preuve d’irresponsabilité », confirme Yann Marlic, directeur général du camping. Quant au préfet, il insiste sur le volet « essentiel » du secteur du tourisme.

Un nouveau dispositif pour s’adapter aux enjeux du dérèglement climatique

L’installation d’Operask coïncide avec la hausse des risques d’incendies et des catastrophes naturelles. Yann Marlic y fait référence : « On s’aperçoit, et ce n’était pas le cas il y a 15 ans. Avec les conditions climatiques qui changent, on a des évacuations en temps réel chaque année et des collègues qui ont eu leur camping complètement incendié. »

Ce nouvel outil répond à une nouvelle problématique collective : la lutte contre les menaces sécuritaires et environnementales que fait planer le dérèglement climatique. La préparation est d’autant plus minutieuse que, comme l’affirme ce pompier, malgré les pluies récentes, « le risque sera pareil que les autres étés ». En effet, les précipitations des mois de mars et d’avril n’ont pas fondamentalement changé l’état de sécheresse des sols et ont, au contraire, densifié la végétation. De quoi inquiéter les soldats du feu face au combo chaleur/sécheresse : la végétation venant alimenter les potentiels incendies.

Ces exercices sont autant d’occasions d’améliorer les dispositifs

Le colonel Eric Belgioino propose une voie de progrès, un levier d’amélioration pour s’adapter et offrir des plans de résilience face à ces dangers. Face « au vent, à la pluie, aux inondations, aux incendies, l’orientation à venir pour assurer la mission de secours est de savoir si tout le monde est bien sorti », donc recenser les personnes présentes, et assurer la bonne prise en charge de chacun.

