Fête nationale du 14 juillet 2025 : Où voir un feu d’artifice dans les Pyrénées-Orientales ?

À l’approche de la fête nationale, de nombreuses festivités sont organisées dans les Pyrénées-Orientales. Made in Perpignan vous propose quelques idées de feux d’artifice, tirés du bord de mer ou à la montagne.

Chaque année, près de 15 000 feux sont tirés partout en France et des milliers de spectateurs se rassemblent pour admirer ce spectacle. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix !

Les feux d’artifice tirés le 13 juillet dans les Pyrénées-Orientales

Au Barcarès, le ciel s’illuminera dès le 13 juillet avec un grand feu d’artifice tiré depuis la plage du village, à 23h. Plus au sud, la ville de Canet-en-Roussillon organise également un spectacle pyrotechnique à la tombée de la nuit, avenue de la Méditerranée. Avant et après le feu, la soirée se poursuivra avec un DJ set signé « Mademoiselle Caro », annonce la municipalité.

À Pollestres, une « Snow Party » sera organisée la veille de la fête nationale. Le rendez-vous est fixé dès 20h 30, place de l’Europe. Sur place, de nombreuses animations attendent le public. À 23h, le ciel s’embrasera avec un feu d’artifice haut en couleur.

La ville de Toulouges donne rendez-vous aux habitants, dès 19h, sur la place Abelanet, pour partager un repas avec les sapeurs-pompiers. À 22h15, un feu d’artifice sera tiré place Esparre. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe disco “Gang the cool”. De 23h 30 à 2h, une soirée en l’honneur des pompiers clôturera la soirée, avec DJ Lacaze aux platines.

À Cabestany, la fête nationale sera célébrée dès le 13 juillet. Rendez-vous à l’Espace du 8 mai 1945, où un bal populaire sera organisé dès 21h. Un feu d’artifice sera tiré pour l’occasion à la même heure. L’orchestre Les Casenoves animera la soirée.

Les festivités prévues le jour de la Fête Nationale

À Perpignan, le 14 juillet sera célébré sous le thème des années 30. Comme l’année dernière, les festivités se dérouleront sur les berges de la Têt. Dès 19h, le trio Pin-up de la compagnie Duo de la Fenêtre lancera la soirée, suivi à 20h d’une initiation de danse swing avec des professionnels. À 21h, place au grand bal animé par « Les Mademoiselles. »

La soirée se clôturera en beauté avec un feu d’artifice tiré à 23h depuis le passage à gué, au niveau des voies sur berges, annonce la ville. Cette année, la place Arago sera aussi à la fête avec le show rétro de Mr & Mrs Marvel « The real vintage duo ».

La ville de Pia vous invite à partir de 19h au parc des Tilleuls avec la banda « Band’Auxirts ». Une mousse party suivra à 20h30, avec restauration et buvette sur place. Dès 23h, un grand feu d’artifice sera visible des quatre coins de la commune.

Côté mer, la ville de Saint-Cyprien organise un concert à 21h, place de la République. L’ambiance musicale sera assurée par le groupe « Jako et sa Tchakpoom Machine », qui mêle folk, rock’n roll et blues. À 22h, le feu d’artifice sera tiré depuis le stade Gaston Godail. La soirée se clôturera à 22h 45, avec un concert hommage à Céline Dion, place de la République.

À Port-Vendres, le Quai Forgas sera rythmé par les bodegas, le marché nocturne et les musiques de rue. Dès 21h 30, le groupe « LSP Music Live » proposera un show de variété française et internationale. Pour clore la soirée en beauté, un feu d’artifice sera tiré depuis le port, à 22h 30.

La ville de Sainte-Marie-la-Mer célébrera la fête nationale avec un bal dansant et un feu d’artifice tiré depuis le passage du Pyrée. Rendez-vous à 22h 15 pour voir les premières fusées illuminer le ciel. À noter que cet été, la ville d’Argelès-sur-Mer organise un spectacle pyrotechnique chaque mercredi. Les feux d’artifice sont tirés à 22h 30, depuis le port

Les feux d’artifice en montagne

Les festivités se tiendront également en montagne, comme aux Angles, où la soirée débutera par un bal ce 14 juillet. À 22h 30, un feu d’artifice sera tiré depuis la zone de loisirs en bas de la station. Comme l’année dernière, la ville de Vernet-les-Bains organise son feu le 12 juillet, au pont Rudyard Kipling. Le spectacle pyrotechnique sera précédé d’un grand bal populaire animé par Les Casenoves.

