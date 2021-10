L’évêque de Perpignan réagit au rapport CIASE sur la pédocriminalité au sein de l’Église de France

C’est lors d’une visioconférence que les évêques de France ont été informés des grandes lignes du rapport Sauvé. « La sidération », c’est ce qu’a ressenti Monseigneur Turini. L’évêque du diocèse Perpignan-Elne ne s’attendait pas à ce chiffre. L’enquête commandée par l’église de France en 2018 – qui porte sur la période de 1950 à aujourd’hui – révèle que 216.000 victimes ont été abusées sexuellement par des clercs ; en majorité des garçons entre 10 et 13 ans. Ce chiffre est encore plus élevé (330.000) si l’on y inclut les victimes abusées par les laïcs durant des activités organisées par l’Église.

Monseigneur Turini évoque à propos de ce rapport, « une onde de choc, un tsunami, autant pour l’église elle-même que pour les victimes. On se rend bien compte que la question des abus sexuels reste devant nous. Il faut maintenant se réformer en profondeur pour que l’église redevienne une maison sûre ».

« Je veux saluer le travail sans complaisance de la CIASE, un travail quasi professionnel. Pendant 32 mois, la CIASE a fouillé dans les archives de l’Église, et dans 31 diocèses . À Perpignan, la commission a demandé à l’archiviste de reprendre tous les documents depuis 1950, afin de relever d’éventuels cas non signalés . La commission a également consulté les archives de la justice. Avec l’Inserm, et l’IFOP, la commission a réalisé une enquête auprès de 28.000 personnes. La commission a aussi mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements ; et surtout notre rapport aux victimes . La feuille de route initiale était d’établir les faits de pédocriminalité qui se sont produits dans l’église de 1950 à 2020. De les analyser, et de nous dire comme nous en sommes arrivés là « .

Monseigneur Turini a été nommé évêque en 2004. Avant celui Perpignan-Elne, il fut en charge du diocèse de Cahors durant 10 ans. Questionné sur son propre vécu, il répond. « Ayant été mis au courant de faits très précis, j’ai immédiatement averti le Procureur de la République, et j’ai invité la victime à aller le rencontrer ».

Pour Monseigneur Tiruni, « il y a un changement important qui s’est produit ». Même s’il concède qu’il a été très lent. Pour l’évêque, l’Église doit encore se remettre en question en matière de formation, de prévention, de restauration financière. Le rapport Sauvé met en lumière « une époque où la réputation de l’Église et son honneur étaient prioritaires. Aujourd’hui, c’est la vie des victimes qui passe en premier ».

« Nous avons une responsabilité énorme, car nous n’avons pas été assez attentifs à la parole des victimes ! Rendez-vous compte, nous n’associons réellement les victimes dans nos réflexions que depuis 2016. Par contre, la CIASE a donné une large place aux victimes, 6.471 contacts établis via France victime. 2.818 courriers reçus, 243 auditions menées par la commission. 4.800 victimes répertoriées. 28.000 personnes interrogées par l’IFOP ».

Nous avons choisi de vous retranscrire l’un des témoignages recueillis et inclus dans les 2.500 pages d’annexes.

Le père m’a entraîné vers sa tente, qu’il a fermée, il m’a serré contre lui, il sentait le cigare froid (il fumait des cigarillos), je détestais cette odeur, je tentais de me dégager mais il a serré encore plus fort et il a commencé à m’embrasser sur la bouche en y mettant la langue, il me dégoûtait. Il continuait à me caresser, j’étais complètement tétanisé. (…) Je ne connaissais rien de tout cela et ce soir-là, il m’a appris des mots et des actes que je ne connaissais pas de la sexualité ! Fellation, masturbation, etc. Je suis retourné dans ma tente pour me coucher en me disant que cela était peut-être normal, il était le père ***, il avait autorité, il fallait le respecter, il était prêtre. Je ne savais plus que penser, surtout que mes parents le considéraient tellement.