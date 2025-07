Mas Delfau à Perpignan : Une concertation publique s’ouvre sur ce projet polémique

En ce mois de juillet 2025, Perpignan Méditerranée Métropole lance une concertation publique concernant le projet de réhabilitation du Mas Delfau. Les citoyens ont donc la possibilité de déposer leurs observations en ligne ou de les adresser par courrier à la communauté urbaine.

Réhabilitation du Mas Delfau : une concertation publique ouverte à Perpignan

Situé à proximité de Tecnosud 2, à Perpignan, le Mas Delfau compte une ancienne dépendance agricole et 18 hectares de terrain. Cette friche industrielle pourrait bien voir sortir de terre 10 000 M2 de bureaux et un espace de loisirs aquatiques. Malgré les polémiques et la sécheresse qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, ce projet cocherait toutes « les cases » selon la mairie de Perpignan.

Cette enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU). La concertation se déroulera jusqu’à l’élaboration du projet. Un registre dématérialisé sera accessible 24h/24h durant toute cette période. Le dossier en format papier est également consultable à la mairie de Perpignan ainsi qu’au siège de PMM.

« La zone manquait d’activités de bien-être et de loisirs »

Le site aurait pu devenir un practice de golf, mais il fut jugé « trop élitiste » par Louis Aliot. « Nous voulions un projet qui reste populaire et abordable », affirmait Frédéric Gourier, adjoint au maire du territoire sud de Perpignan, lors de la présentation du projet, en avril 2024. Aujourd’hui, outre les 10 000 M2 de bureaux et les guinguettes au bord de l’eau, un téléski nautique pourrait voir le jour dans cet écrin de verdure, pourtant dépourvu d’eau.

À quelques encablures du parc des sports et du lac de Villeneuve-de-la-Raho, « la zone manquait d’activités de bien-être et de loisirs », selon Frédéric Gourier. « Les responsables d’entreprises qui viennent nous voir pour prendre un premier contact avec la ville demandent des services de bureau un peu particuliers. Ils espèrent du loisir pour leurs collaborateurs et des espaces agréables. » Le projet porté par l’aménageur foncier Hectare et Buldu Promotions semble coller aux desiderata de l’édile de Perpignan. Il est même jugé « d’intérêt général » par la municipalité.

Les promoteurs entendent investir 22 millions d’euros dans le Mas Delfau. Le chai sera réhabilité en espace culturel et événementiel, l’autre partie du Mas, jugée trop vétuste, sera partiellement démolie. Les ruines feront place à un complexe sportif, équipé d’un terrain de padel, d’une salle de sport et d’une partie hôtelière. À la demande de la mairie de Perpignan, le site comptera également la création d’un « théâtre de verdure », mis à disposition des scolaires et des associations.

Trois bassins vont sortir de terre au Mas Delfau de Perpignan

À l’époque, Hectare et Buldu Promotions avaient particulièrement insisté sur la création de trois lacs connectés entre eux : « Ils seront alimentés avec une eau de surface, prélevée directement sur une branche existante du canal royal. Aujourd’hui, cette ressource en eau ne fait que transiter vers l’Agouille de la Fontcouverte, sans vocation particulière », assurait Pierre Bertrand, responsable du promoteur Hectare dans les Pyrénées-Orientales.

Selon la Ville de Perpignan, « la diminution du nombre d’irrigants et la quasi-absence d’entretien du tronçon impliquent que le Mas Delfau reçoit aujourd’hui un débit limité par rapport à la capacité potentielle. L’entretien de ce tronçon doit donc être repris sur toute sa partie agricole pour assurer un bon acheminement de l’eau. »

Un curage devait avoir lieu sur son cheminement, jusqu’à un premier bassin d’une capacité de 5 000 M3. « Ce bassin va filtrer l’eau, grâce à des bambous et des plantes », nous expliquait Pierre Bertrand. La réserve d’eau devrait servir à irriguer les espaces verts, mais aussi les zones d’activités aux alentours. Le deuxième plan d’eau intermédiaire, d’une capacité de 7 à 10 000 M3, pourrait être utilisé par les pompiers et les agriculteurs.

En cas de sécheresse, le volume de ce bassin permettrait de compenser la baisse des prélèvements sur le canal de Perpignan. Il est aussi prévu de connecter les toitures des bâtiments de Technosud vers le plan d’eau ; et d’alimenter le bassin avec l’eau de pluie ainsi collectée. Enfin, le troisième lac, de 45 000 M3, recevra les eaux des deux premiers pour un usage plus ludique. Différentes activités seront proposées, des jeux flottants, du paddle, du canoë, ou l’implantation du très controversé téléski. Uniquement si le niveau de l’eau le permet, préviennent les porteurs du projet.

Un projet loin de faire l’unanimité

Sans détailler le prix de vente du foncier, les promoteurs avaient annoncé que sur les 22 millions d’euros d’investissement, 6 à 7 millions serviraient à l’aménagement du lac, du mas et du chai. L’investissement dédié à la partie ouverte au public pourrait atteindre les 7 millions d’euros. Si le projet est loin de faire l’unanimité, notamment au vu du contexte écologique actuel, les premiers tractopelles pourraient se mettre en branle dès le 1er trimestre 2026.

La concertation publique est un processus crucial pour assurer la transparence et l’inclusion dans les décisions publiques. Elle repose sur le dialogue entre les porteurs de projet et les citoyens. Son objectif est d’impliquer la population dans les décisions publiques et d’obtenir son opinion avant la mise en œuvre d’un projet.

