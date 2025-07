À Perpignan, cette bachelière en filière technologique obtient une distinction rare

Début juillet, les résultats tant attendus du baccalauréat 2025 sont enfin tombés. Dans les Pyrénées-Orientales, Manon, 17 ans, a obtenu la mention très bien avec félicitations du jury. La jeune femme est scolarisée au lycée Notre Dame de Bon Secours, à Perpignan, en filière sciences et technologies du management et de la gestion (STMG).

L’année dernière, en France, 6 189 bacheliers du baccalauréat général ont obtenu la mention très bien avec félicitations du jury, sur 372 369 admis. À titre de comparaison, seulement 174 bacheliers du baccalauréat technologique ont reçu cette distinction, sur 139 072 admis. Selon l’académie de Montpellier, deux élèves de STMG ont reçu les félicitations du jury pour la session 2025 (une moyenne de 18/20 aux épreuves du baccalauréat).

Les filières technologiques encore victimes de préjugés

D’après Manon, la filière technologique souffre encore de nombreux préjugés. « Lorsque j’ai obtenu ma mention, certains amis m’ont dit ‘c’est normal, tu es en STMG’. On ne se rend pas compte de la charge de travail que cela représente. Ce n’est pas acquis. » La jeune femme l’affirme, sans travail, elle n’aurait jamais eu ces résultats.

Imen Rhaïem est professeure d’économie et gestion au lycée Notre Dame de Bon Secours, « En STMG, il y a une professionnalisation concrète, nous préparons nos élèves aux études supérieures en gestion, droit, marketing, ressources humaines ou comptabilité. » La filière STMG compte trois spécialités : marketing, gestion finance et ressources humaines. Durant ces deux années de formation, l’accent est mis sur l’analyse des documents, l’esprit critique et la gestion de projet.

Dans les Pyrénées-Orientales, le lycée Notre Dame de Bon Secours est le seul établissement privé sous contrat à proposer des filières technologiques à ses élèves. Studieuse, Manon a toujours obtenu de bons résultats en général. Arrivée en classe de première, la jeune femme a envie « de concret. » « Je voulais faire du commerce, donc je me suis tournée vers la STMG. Il y a beaucoup de stéréotypes sur cette filière, la plupart de mes professeurs me disaient de ne pas y aller », avoue-t-elle.

Le père de Manon, lui, a plutôt encouragé la jeune fille dans cette voie : « Je savais que cette filière lui irait très bien. La technologie, c’est son dada. Cela coïncidait parfaitement avec son parcours, sa personnalité… Manon a toujours baigné dans le commerce. » Finalement, la jeune femme décide de tracer son propre chemin.

Une mention d’excellence pour une lycéenne de Perpignan

« Ma mère tient une animalerie, je voulais absolument créer d’autres antennes ou travailler avec elle », nous explique Manon, qui rêve à l’époque de créer son entreprise. En choisissant cette filière, la jeune femme souhaite rentrer dans « le vif du sujet ». Manon découvre de nouvelles matières et apprécie l’accompagnement privilégié de ses professeurs. « En filière générale, les élèves sont plus nombreux par classe. Cette année, en STMG, nous étions 24. Nous sommes très suivis et amenés à prendre des initiatives. Cela donne du sens à notre formation. »

Manon et Imen Rhaïem, professeure d’économie et gestion au lycée Notre Dame de Bon Secours.

« Cette mention, c’est une preuve éclatante que la STMG peut être une filière d’excellence. C’est un parcours assez exigeant », assure Imen Rhaïem. En filière générale, les élèves appliquent ce qu’ils ont appris pendant leurs années au collège. En STMG, les lycéens découvrent de nouvelles matières. « On part de zéro, c’est beaucoup de cours à mémoriser », confirme Manon.

En terminale, elle choisit la spécialité marketing, qui représente 16h de cours par semaine. « J’aime beaucoup tout ce qui est identité visuelle, ce choix m’a paru logique. » Cette année, Manon et ses camarades ont eu la chance de participer à de nombreux concours. La jeune femme a notamment remporté le pitch d’orientation. À cette occasion, elle a dû réaliser une vidéo créative et défendre un projet professionnel. « J’ai parlé de ma passion, l’audiovisuel », sourit-elle. Manon a d’autres réussites à son palmarès : un concours en catalan et en économie. « On a eu une cérémonie pour chaque prix gagné, c’est très valorisant. On sait qu’on ne fait pas cela pour rien, il y a une reconnaissance. »

Toute l’année, Manon a travaillé d’arrache-pied pour réussir. À quelques jours du bac, elle étudiait en moyenne trois heures chaque soir après les cours. Si sa réussite elle la doit à son travail, Manon tient à remercier ses professeurs pour leur soutien et leur accompagnement, tout au long de sa scolarité. Son bac en poche, elle envisage de devenir vidéaste indépendante. Et pourquoi pas, fonder un jour sa propre entreprise. En attendant, elle intégrera à la rentrée prochaine une école de cinéma et d’audiovisuel, à Lyon.

À Perpignan, la filière STMG est très demandée ces dernières années

Elsa Clermond, directrice adjointe au lycée Notre Dame de Bon Secours, conclut : « Aujourd’hui, sur le bassin de Perpignan, nous manquons très rapidement de place en STMG. C’est une filière très demandée depuis quelques années. Cette mention est une fierté pour nous. Chaque année, nous avons des élèves qui ont de vraies qualités humaines et un gros potentiel. »

