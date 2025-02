À Perpignan, Louis Aliot, maire Rassemblement national, se félicite de la bonne gestion de sa ville

Article mis à jour le 5 février 2025 à 16:33

Ce 5 février 2025, Louis Aliot, vice-président du RN, maire de Perpignan et également adjoint aux finances et accessoirement à la sécurité, présentait le rapport d’orientation budgétaire. Exercice obligé de début d’année, cette présentation avant débat n’en demeure pas moins un moment important pour une collectivité.

Derrière la table, un Louis Aliot tout sourire qui annonce que – grâce à des efforts importants de rationalisation dans les dépenses et à une politique de non-remplacement de certains départs en retraite – la capacité d’autofinancement augmentera de 41%* en 2024. Un tour de force réalisé, selon l’élu, sans réduire l’investissement et en une seule année.

Pour inverser la tendance prise par les courbes des finances de la ville depuis l’accession de Louis Aliot à la mairie de Perpignan, « économies » et « rationalisation » étaient les maîtres-mots ce mardi matin en conférence de presse. Une méthode qui n’est pas sans rappeler celle de son prédécesseur Jean Marc Pujol, en son temps surnommé « Cost Killer » (tueur de dépenses).

À Perpignan, des économies sur les achats et sur les embauches

Questionnés sur cette sérieuse amélioration de la situation, le maire et l’adjoint aux ressources humaines, François Dussobat, ont mis en avant, entre autres, la rationalisation de la politique des achats. « Une ville comme Perpignan achète de tout, des feuilles de papier, des stylos. » Selon l’adjoint de Louis Aliot, la « rationalisation » dans les achats via le magasin central aurait permis d’économiser près de 500 000 €. Une somme importante mais qui ne permet pas, à elle seule, de faire basculer la balance comptable.

Le maire précise également une « masse salariale contenue et une organisation repensée ». François Dussobat de rajouter qu’il y avait eu une cinquantaine d’embauches pour une centaine de départs en retraite. « Parce qu’à un moment, il faut quand même embaucher », précise l’élu.

Le rapport d’orientation budgétaire, dont la commission des finances n’a pas encore eu connaissance, fait état de :

1,3M€ économisés via la rationalisation des dépenses énergétiques​,

Une économie de 1,5M€ grâce à l’optimisation des achats publics et mutualisation des services,

Enfin, les économies liées au non-remplacement de certains départs à la retraite et la réorganisation des services n’ont pas été chiffrées ou tout du moins mis en avant.

Un budget 2024 « bon », mais pas de baisse d’imposition

Hausse du point d’indice, hausse des cotisations retraite, selon la mairie de Perpignan, l’État imposerait des dépenses aux collectivités locales sans aucune compensation. En clair, selon l’équipe municipale, entre les nouvelles contraintes, et les non-compensations, le budget de la ville serait raboté de plusieurs millions d’euros.

François Dussobat s’emporte sur ce point. « Je ne sais pas si vous vous rendez compte ! En plus de toutes les augmentations prévues et les augmentations qu’on ne prévoit pas encore, on sait déjà qu’on va se prendre 2,5 millions par an. C’est monstrueux, c’est monstrueux. »

Dans le même temps, Louis Aliot se félicite de ne pas augmenter les impôts, ou tout du moins le taux. Questionné sur une éventuelle baisse du taux et donc de la taxe foncière, Louis Aliot ne l’envisage pas. François Dussobat de confirmer, « le compte administratif de 2024 sera bon, le budget 2025 sera bon, mais il faut aussi préparer une gestion saine et à long terme. » Louis Aliot enchaîne, « je ne vois pas comment on peut faire avec les finances de Perpignan. Les collectivités sont asphyxiées, nous notre taux on ne peut, honnêtement pas, l’augmenter, ou en tout cas de manière significative. »

Perpignan prévoit 55M€ d’investissements

Voirie et espaces publics : Requalification du Chemin de la Roseraie, de l’Avenue des Baléares, aménagement de la Place des Poilus, amélioration de la Rambla de l’Occitanie​.

Mobilité : Création d’une piste cyclable entre Las Cobas et Saint-Jacques, extension du parking Poncin​.

Sécurité : Renforcement des effectifs et des équipements de la police municipale, extension du réseau de vidéoprotection​.

Éducation et enfance : Démarrage de la rénovation de la Crèche Hippolyte Desprès, lancement du groupe scolaire Saint-Assiscle​.

Culture et patrimoine : Construction de la Médiathèque du Vernet, rénovation de façades patrimoniales, amélioration du Palais des Expositions​.

Questionné sur le projet de refonte de l’entrée de la ville de Perpignan, Louis Aliot confirme que le projet est toujours sur les rails, mais compte tenu de la fréquentation routière, il a dû être repensé.

*Le graphique présenté à la presse fait état d’une capacité d’autofinancement de 10,95M€ en 2023, et une prévision de 15,45M€ en 2024.