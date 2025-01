Article mis à jour le 6 janvier 2025 à 13:13

À 66 ans, Patricia, habitante de Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales, a choisi d’envoyer une lettre au Père Noël. Dans ce message insolite, elle demande un logement pour sa maman, Huguette, 86 ans, qui vit seule à Créteil. Depuis son installation à Pollestres il y a quatre ans, Patricia voit sa mère s’enfoncer dans la solitude et la déprime. Photo © Unsplash / Alicia Slough.

« Ma maman a 86 ans et habite à Créteil toute seule, mon frère réside à Biarritz et moi à Pollestres depuis 4 ans, où je suis retraitée. J’avais fait une demande à la mairie de Pollestres pour un appartement de deux pièces. Comme je n’avais pas de réponse, j’ai pensé qu’une lettre au Père Noël pouvait faire avancer les choses. Je me suis dit, ‘pourquoi pas, ce serait un beau cadeau pour pouvoir m’occuper de ma maman’. »

Une réponse pleine d’émotion du Père Noël

Bien que Patricia n’ait pas conservé de copie de sa lettre, le journal Le Figaro en a publié un extrait.

« Cher Père Noël, je suis une petite fille de 66 ans, oui j’ai bien dit 66 ans et je m’appelle Patricia. Je souhaiterais un appartement dans ma jolie ville de Pollestres pour ma maman qui a 86 ans et qui habite loin de moi, mais pas au pôle Nord. »

Touché par sa démarche, le secrétariat du Père Noël, basé à Libourne, a rapidement réagi. Chaque année, ce service géré par La Poste, reçoit plus d’un million de lettres, émanant principalement d’enfants mais aussi d’adultes en quête de magie​.

Et le Père Noël a pris le temps de répondre lui-même à Patricia. « Merci pour votre lettre, elle me touche profondément. Ouvrir en grand son petit coeur n’est pas chose facile et je suis très flatté. Sachez que chaque ligne de votre lettre a fait battre le mien un peu plus fort cette année. Vous savez recevoir des mots doux comme les vôtres me rappellent pourquoi je fais ce que je fais.

Les adultes ont souvent besoin d’un peu de magie dans leur vie. Je m’émerveille de voir que l’esprit de Noël ne s’évanouit pas avec l’âge, mais qu’il se transforme, se réinvente pour s’adapter à nos vies d’adulte, parfois trop sérieuses. Être là pour les autres, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire. Avec la magie de Noël, toutes les occasions sont bonnes pour faire briller les étoiles dans les yeux de chacun. (…) Je vous souhaite un beau Noël ! Très chaleureusement, le Père Noël. »

Selon nos informations, le secrétariat du Père Noël a transmis la lettre de Patricia à Jean-Charles Moriconi, maire de Pollestres. Ce dernier a déclaré avoir été très ému par l’initiative de Patricia.

« J’ai été très sensible à la lettre de Patricia, et je viens de l’appeler pour la rencontrer rapidement. »

Le Père Noël installé à Libourne depuis 1962

Chaque année de la fin du mois de novembre, jusqu’à la vielle de Noël, plus de 60 lutins reçoivent et répondent aux tonnes de lettres reçues durant les fêtes de fin d’année. Pour les petits et grands, ces assistants du Père Noël ajoutent leur pierre à l’édifice pour perpétuer la magie de Noël.

Il est possible d’adresser une lettre traditionnelle avec l’adresse du Père Noël. Il ne faut pas oublier d’indiquer au verso le nom et adresse de l’expéditeur pour recevoir une réponse. Ou une version numérique, disponible sur le site du Secrétariat du Père Noël permet aux enfants de personnaliser leur message. Il leur suffit de cliquer sur « Écrire au Père Noël » et de renseigner les informations nécessaires.

En 2024, le Père Noël et la poste, ont participé à l’initiative « 1 Lettre 1 Sourire ». Cette association permet d’écrire des lettres aux personnes âgées isolées afin de réduire leur solitude tout en faisant redécouvrir le pouvoir bénéfique de l’écriture. Cette année, le Père Noël invitait les enfants à participer à cet élan solidaire en envoyant des messages bienveillants aux seniors via le site du Secrétariat pere-noel.laposte.fr.