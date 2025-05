À Perpignan, la Préfecture investit 875 000 euros pour un Centre Opérationnel Départemental « nouvelle génération »

Ce mercredi 28 mai 2025, la préfecture des Pyrénées-Orientales a inauguré son tout nouveau Centre Opérationnel Départemental (COD). Autour du préfet Thierry Bonnier, l’ensemble des acteurs de sécurité du département.

“Ce centre nouvelle génération était plus que nécessaire au regard des spécificités de notre département”, lance en début de discours le préfet Thierry Bonnier lors de son allocution.

Entre mer et montagne, le climat méditerranéen, aussi séduisant soit-il, a aussi ses contraintes et surtout des risques naturels élevés : incendies, inondations, rupture d’approvisionnement en eau potable… “40% du territoire est menacé par le risque d’inondations”, précise le préfet. Ces risques et les drames de ces dernières années, comme l’accident de car de Millas du 14 décembre 2017, ont mis en lumière la nécessité de réaménager la simple salle de réunion qui faisait office de COD.

Pour un coût total de 875 000€ financé par la loi d’orientation pour la sécurité intérieure, ce centre est chargé de la stabilisation des crises, de la prise en charge des victimes et de la gestion de la crise, avant, pendant et après la crise.

D’une salle de réunion lambda, à un véritable centre de gestion de crise

Ce nouvel “outil stratégique de l’Etat”, unique en son genre, a grandement modifié la structure et l’organisation de la préfecture. Un nouveau logiciel technique à la pointe y a été installé : “financier, logistique, immobilier, télécommunication et équipement technologique”.

L’ambition s’est également portée sur des choix de matériaux “très audacieux” selon le préfet, au service des finalités opérationnelles de l’Etat.

Les travaux ont en revanche été complexes, avec un intense travail de diagnostic, comme le soulève l’architecte en chef du projet. Les diverses entreprises mobilisées ont dû évoluer dans un bâtiment vieux de 200 ans et très étroit. Un regard particulier a été porté aux “corrections acoustiques” et au confort de l’espace, pour assurer des conditions de travail optimales en période de crise.

Quatre salles composent ce nouvel espace de gestion de crise. Une cellule de communication, qui permet d’interagir avec l’extérieur tout en assurant l’autarcie du centre et de ses membres. Une salle de décision, capable d’accueillir 30 personnes, mais également une salle de convivialité, une cuisine pour souffler. Il existe également une cellule d’anticipation pour les crises de longue durée. Elle permet de prendre du recul et d’anticiper les décisions, des plus complexes aux plus simples tel que « l’achat des sandwichs pour nourrir tout le monde ».

Un nouveau dispositif pour assurer une meilleure coordination de l’ensemble des « rouages » qui assurent la sécurité dans le département.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.